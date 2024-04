(AGENPARL) - Roma, 9 Aprile 2024

Oggetto: In Municipio a Piacenza la consegna del riconoscimento d’eccellenza

alla famiglia Troni

Domani, mercoledì 10 aprile alle 11.30, la sala del Consiglio comunale in Municipio

ospiterà la consegna di un riconoscimento, come realtà d’eccellenza nel settore, a

Stefano e Marco Troni di Troni’s Events. Il premio viene attribuito dal critico

enogastronomico Michele Cutro.

Saranno presenti, nell’occasione, la sindaca Katia Tarasconi e l’assessore Mattia Bitta

per il Comune di Podenzano.

Gli ogani di informazione sono vivamente invitati a partecipare.

