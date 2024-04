(AGENPARL) - Roma, 9 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 09 aprile 2024 ESPLOSIONE SUVIANA. RUSSO (FDI): PREOCCUPAZIONE PER ACCADUTO, SONO VICINA A FAMIGLIE VITTIME

“Ci tengo ad esprimere la mia preoccupazione per quanto è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, in una centrale idroelettrica nei pressi del bacino artificiale di Suviana, a Bargi, nell’appennino bolognese. La mia vicinanza va ai familiari delle 3 vittime, dei lavoratori che al momento risultano dispersi e dei feriti di questo tragico incidente, con la speranza che il numero dei coinvolti non cresca ulteriormente. Nell’attesa di capire cosa sia accaduto, esprimo un ringraziamento alle forze dell’ordine, ai vigili del Fuoco prontamente intervenuti, e a chi in queste ore sta lavorando, senza risparmiarsi”. Così Gaetana Russo, deputato di Fratelli d’Italia.

