(AGENPARL) - Roma, 9 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 09 aprile 2024 CONGEDO (FDI): OGGI ESEQUIE CARABINIERI MORTI A CAMPAGNA, SI FACCIA PRESTO CHIAREZZA

“A nome del gruppo di Fratelli d’Italia esprimo il profondo cordoglio per l’appuntato scelto Francesco Ferraro e il maresciallo Francesco Pastore di cui oggi si sono svolte le esequie a Montesano Salentini e Manferedonia. Due giovani carabinieri di 25 e 27 anni, ennesimo estremo tributo di uomini in divisa alla Patria e agli Italiani, nella notte tra sabato e domenica hanno perso la vita a bordo della loro gazzella travolta a Campagna, in provincia di Salerno da un SUV condotto da una donna di 32 anni. Un nuovo tragico incidente che sembrerebbe causato dall’uso di droga e dall’abuso di alcol e per questo la donna, coinvolta in passato da in vicende legate al traffico di stupefacenti, è indagata per omicidio stradale. Un dramma su cui speriamo si faccia presto chiarezza e vengano chiarite le responsabilità. A queste giovani vite spezzate nell’espletamento del loro dovere va il ringraziamento per aver servito la Patria con onore e le più sentite condoglianze alle loro famiglie, all’Arma dei Carabinieri e alle loro comunità di Montesano Salentino e Manfredonia. Al contempo formuliamo gli auguri di pronta guarigione al maresciallo Volpe e al 75enne rimasti feriti nell’incidente. Colgo l’occasione di questo doloroso evento per rinnovare sentimenti di viva gratitudine del Gruppo di FdI alle donne e agli uomini dei Carabinieri e delle altre Forze dell’Ordine che ogni giorno mettono a repentaglio la loro vita per proteggere la nostra, e per la sicurezza della nostra Nazione”. Lo ha detto Saverio Congedo, deputato pugliese di Fratelli d’Italia, in un intervento di fine seduta in aula alla Camera.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati