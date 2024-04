(AGENPARL) - Roma, 9 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 09 aprile 2024 Agricoltura. Lollobrigida: “In Ue serve condivisione tra forze controlli tracciabilità, in Italia già avviene”

Sul fronte europeo “abbiamo chiesto un osservatorio sui prezzi e la condivisione di un sistema di controlli. In Europa, come avviene già in Italia, dobbiamo avere una condivisione tra chi deve fare i controlli, tra gli uffici doganali, che mettano a disposizione un meccanismo di tracciabilità, in cui la persona che acquista sa esattamente quali sono i passaggi che ha attraversato il prodotto che sta pagando”, ha evidenziato il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, intervistato a Porta a Porta su Rai Uno, sottolineando l’azione di “trasparenza e, dall’altra parte, difesa delle nostre aziende, perché siamo i più forti in termini di controlli, disciplina e qualità nelle nostre produzioni”.

“È un punto che dobbiamo saper difendere. In Italia lo facciamo e nell’Unione europea dobbiamo indurre a farlo”, ha precisato il ministro.