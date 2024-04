“A Teatro per la Vita” raccolta fondi Lions International per il Centro di Cure Paliative di Passoscuro Ospedale Bambino Gesù

(AGENPARL) - Roma, 9 Aprile 2024

Il Distretto 108L del Lions International in collaborazione con l’APS La.U.Sa. – Lazio Umbria – Sardegna, la società EVART srls, con Le Compagnie Teatrali Amatoriali “dell’Albagia” e “La Rocca”, dirette dai registi Carlo Del Giudice e Alessandra De Mattia, metteranno in scena uno spettacolo teatrale dal titolo “Sogno di una notte di vana fantasia” che sarà rappresentato il 4 giugno 2024 al Teatro Olimpico di Roma.

Il Progetto si chiama A Teatro per la Vita nasce con l’intento di aderire alla Causa Umanitaria Globale del Lions International sul cancro infantile partecipando alla Campagna Mi Prendo Cura di Te della Fondazione Bambino Gesù di Roma.Tutto l’incasso dello spettacolo di cui al presente progetto sarà utilizzato per l’acquisto di letti pediatrici allungabili da donare all’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù“principalmente alla sede di Passoscuro.

Grazie alla preziosa sinergia tra l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e la Fondazione Bambino Gesù, il 22 marzo del 2022 è stato inaugurato il Centro Cure Palliative Pediatriche di Passoscuro nel Comune di Fiumicino. In Italia, sono circa 35.000 i bambini che purtroppo non possono tornare subito a casa dopo il ricovero in Ospedale perché necessitano di assistenza altamente specialistica o hanno bisogno che i loro genitori acquisiscano tutte le competenze necessarie per prendersi cura di loro una volta dimessi.

La Fondazione Bambino Gesù ha finanziato tutti i lavori di ristrutturazione dell’edificio che, per collocazione,ben si prestava ad accogliere il Centro. È il primo nella Regione Lazio e il più grande in Italia per posti a disposizione. È strutturato con dei moduli abitativi, mini appartamenti con bagno attrezzato e con poltrona o divano-letto. In ogni modulo è presente una cucina per preparare cibi graditi al bambino, oltre ai pasti personalizzati forniti dalla struttura. Uno spazio ricreativo e un grande giardino sono a disposizione delle famiglie.

La raccolta fondi sarà possibile attraverso la prenotazione dei posti sul sito del Teatro Olimpico di Roma al seguente link:

https://www.teatroolimpico.it/evento/sogno-di-una-notte-di-vana-fantasia-lions

Inoltre per chi vorrà contribuire al progetto potrà donare attraverso la piattaforma Gofundme, al seguente link:

https://www.gofundme.com/f/a-teatro-per-la-vita-per-ospedale-bambino-gesu?qid=6feade13b598d64b197fab779bf4d4e8

