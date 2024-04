DAL 6 AL 7 APRILE IN CALATA FALCONE BORSELLINO ARRIVA PORTO ANTICO VERDE: PIANTE FIORITE, AROMATICHE, AGRUMI

(AGENPARL) - Roma, 4 Aprile 2024

Genova, 4 aprile 2024

Comunicato stampa

Porta il verde nella tua casa

Il 6 e 7 APRILE PORTO ANTICO VERDE

PIANTE FIORITE e AROMATICHE, AGRUMI, BIJOUX ED ERBE MEDICINALI

I BOUQUET E LE COMPOSIZIONI REALIZZATE CON I FIORI DI STAGIONE

DAI MAESTRI FIORISTI DI AFFI

Piante fiorite, aromatiche, agrumi e prodotti naturali. E’ Porto Antico Verde, il mercatino che animerà Calata Falcone Borsellino sabato 6 e domenica 7 aprile.

Un’occasione per riallestire con i colori e i profumi della primavera gli spazi dedicati al verde, dal davanzale al giardino, dai terrazzi agli angoli di casa che vogliamo colorare, profumare e magari trasformare in un piccolo orto di erbe aromatiche. Dai grandi classici – gerani nel loro assortimento più completo e piante di agrumi – alle insolite bouganville di varietà sudamericana con colori intrecciati misti e alle oltre 250 varietà di piante succulente, dalle forme più strane ai colori più forti e brillanti. Poi ancora le tillandsie, che assorbono il loro nutrimento dall’umidità presente nell’ aria e la purificano dallo smog, le tante varietà di lavanda, margherite di ogni colore e le piantine per l’orto: pomodori, melanzane, fragole, peperoni e peperoncini.

Senza dimenticare le sementi e i prodotti naturali come miele, olio e olive nelle loro infinite realizzazioni. Spazio anche a bijoux e accessori che vedono protagonisti i fiori e materiali naturali, le piante e le essenze medicinali per il benessere di corpo e mente.

Ospiti d’onore, i maestri fioristi di AFFI, l’Associazione Floricoltori Florovivaisti Italiani, già visti all’opera nell’ultima Euroflora e nell’edizione 2023 di Porto Antico Verde.

