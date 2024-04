(AGENPARL) - Roma, 4 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 04 aprile 2024 **Csi in Tour, Giani sulla nona edizione: “Sport come modello educativo

per i giovani”**

/Scritto da Marco Ceccarini, giovedì 4 aprile 2024/

“Con soddisfazione ancora una volta Csi in Tour, l’evento che ormai da

anni promuove i valori dello sport ed i corretti stili di vita, l’etica

sportiva come modello educativo per i più giovani, è stato presentato in

Regione. Si tratta di uno dei più importanti appuntamenti riguardanti lo

sport di base esistenti in Toscana. Coinvolge diverse migliaia di ragazze e

ragazzi e prevede molte giornate sul tutto il territorio regionale. Csi in

Tour cerca di far capire ai più giovani qual è la vera essenza dello

sport, il cui fine non deve essere rincorrere il risultato ad ogni costo,

ma aiutare chi lo pratica a trovare il proprio corretto equilibrio

psico-fisico. Un ringraziamento va al Csi e al presidente Faraci che molto

sta facendo, in questi anni, per avvicinare i giovani alla pratica

sportiva”.

Queste sono le parole con cui il presidente della Regione Toscana, Eugenio

Giani, ha commentato la presentazione, svolta a Palazzo Strozzi Sacrati,

della nona edizione di Csi in Tour, il grande evento organizzato dal Centro

Sportivo Italiano, che quest’anno taglia il nastro degli ottant’anni di

esistenza e di attività in Italia, il quale intende promuovere un’accurata

riflessione sul mondo dello sport, sulla sana e corretta alimentazione, sul

contenuto sociale ed educativo che esso ha, sull’integrazione che può

permettere.

“La Regione sostiene lo sport con molteplici iniziative”, ha continuato

il presidente Giani. “Le attività fisiche e motorie, riducendo la

sedentarietà, diminuiscono tra l’altro l’incidenza delle patologie e

producono benefici. Tali attività sono un reale strumento di prevenzione e

di promozione della salute”.

L’edizione 2024 di Csi in Tour, dedicata alla figura della dirigente

regionale Paola Garvin prematuramente scomparsa, che fu artefice

dell’ideazione e della realizzazione della manifestazione, prenderà il via

il 7 aprile alla Badia di Firenze. L’evento terminerà il 13 ottobre in

piazza Santa Croce sempre a Firenze. La tappa regionale, invece, quest’anno

si svolgerà l’11 e 12 maggio in piazza Napoleone a Lucca.

Alla presentazione, che si è svolta oggi, giovedì 4 aprile, ha preso

parte il presidente regionale del Csi, Carlo Faraci, il quale, dopo aver

evidenziato il grande successo dell’edizione 2023, ha affermato: “Siamo

giunti alla nuova edizione del progetto Csi in Tour, a ciascuno il suo

sport, che il Csi di Toscana organizza dal 2015 e che, ormai, è entrato a

pieno titolo tra le iniziative più rilevanti che si svolgono sul nostro

territorio, con il supporto straordinario della Regione e di realtà

significative e qualificate del mondo sportivo ed economico”.

“Il Tour inizierà il 7 aprile e si concluderà il 12 e 13 ottobre in

piazza Santa Croce a Firenze, dopo quaranta tappe che si svolgeranno in

altrettante località della Toscana, coinvolgendo centinaia di società

sportive e molte migliaia di bambini ed adolescenti in occasioni

significative di socializzazione, di inclusione e di festa sportiva”, ha

aggiunto Faraci. “Inoltre Csi in Tour 2024 si collocherà all’interno

delle iniziative per celebrare l’ottantesimo anniversario dalla nascita del

Centro Sportivo Italiano, attraverso un appuntamento ove sia davvero

praticabile un sport per tutti ed a misura di ciascuno”.

Anche il presidente regionale del Coni della Toscana, Simone Cardullo, è

intervenuto, affermando: “E’ il terzo anno che partecipo alla

presentazione di Csi in Tour, una manifestazione in salute, sia per il

crescente numero di partecipanti, sia per la sempre maggiore attenzione che

le riservano le Istituzioni. Si tratta di un evento che, proponendo

molteplici appuntamenti in tutto il territorio regionale, sposa alla

perfezione la filosofia del Centro Sportivo Italiano promuovendo

l’attività amatoriale e ricreativa dei giovani e dei meno giovani. Questa

iniziativa, che ogni anno incrementa il proprio successo, rappresenta un

alto momento anche per le società e le strutture sportive, spesso

collegate se non addirittura espressione delle parrocchie e degli oratori.

Lo sport toscano, in particolare quello giovanile, ha bisogno di iniziative

come questa. Mi congratulo con il presidente Faraci che dà anima e corpo a

questo progetto e porgo un ringraziamento al presidente Giani per quanto

sta facendo per il movimento sportivo toscano”.

La rassegna, nel corso delle quaranta tappe, vedrà lo svolgimento di

tornei e competizioni di basket, pallavolo, calcio a tre, danza, arti

marziali, dodgeball, rugby e di molte altre discipline. Saranno inoltre

svolti giochi ludico-motori e di animazione ed è prevista la

partecipazione degli studenti di alcune scuole e lo svolgimento di incontri

tematici di approfondimento sullo sport, l’alimentazione, la cultura della

salute, la disabilità, l’inclusione, l’etica, il disagio giovanile.

Alla conferenza stampa ha preso parte anche il tenente colonnello Paolo

Cespi dell’Istituto Geografico Militare di Firenze, che coordina tutte le

tappe del progetto, sensibile ad iniziative di carattere sociale come

questa. Dopo aver ringraziato la Regione e il presidente Giani, dopo aver

ringraziato il Csi e il Coni, Cespi ha affermato: “I valori del Csi sono

pressoché gli stessi dell’Esercito. Spirito di sacrificio, allenamento,

lealtà, coraggio, questi sono i valori e gli intendimenti che ci

accomunano, in relazione ai giovani, sia in campo operativo che sportivo.

Tra l’altro anche quest’anno, durante il Tour, giovani e meno giovani

potranno cimentarsi con momenti tipici dell’addestramento militare e in

particolare per quanto attiene le discipline praticate nei nostri centri

sportivi”.

Un messaggio di saluto e di incoraggiamento per l’iniziativa è stato

inviato da Matteo Biffoni, presidente dell’Anci Toscana e sindaco di Prato,

che ha parlato di Csi in Tour come di una manifestazione che “si svolge

in tutte le province toscane ed offre la possibilità di vivere i valori

dello sport, dell’amicizia, della pace e della condivisione” dando anche

una “spinta vera agli ideali che l’ente di promozione promuove”. Un

ringraziamento, in questo senso, è stato riservato a tutte le Istituzioni

che permettono la realizzazione di un evento come questo.

Erano presenti anche le aziende e gli enti che sostengono il progetto e le

associazioni che collaborano con il Centro Sportivo Italiano per realizzare

questa iniziativa.