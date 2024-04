comunicato XII’ Giornata della diversabilità

(AGENPARL) - Roma, 4 Aprile 2024

Giornata della Diversabilità al Teatro della Regina: Giorgia Righi porta il suo contributo

Il Teatro della Regina di Cattolica è pronto a illuminarsi di emozioni e speranze in una serata che si preannuncia indimenticabile. Domani, venerdì 5 aprile, a partire dalle ore 20:15, un evento che celebrerà la diversità e l’incredibile forza dell’essere umano, grazie alla preziosa collaborazione del Comune di Cattolica e di tutti i Comuni partecipanti.

Tra gli ospiti illustri che animeranno la XII edizione della Giornata della Diversabilità, spicca il nome di Giorgia Righi. Autrice del libro ispirazionale “Vivere Volando” e produttrice esecutiva del toccante film “Ancora Volano le Farfalle”, porta con sé una carica di energia e positività inarrestabile. Il suo contributo alla serata promette di toccare le corde più profonde dei presenti, con la sua capacità di emozionare e coinvolgere.

Questa ragazza dal sorriso contagioso e dalla forza d’animo straordinaria, è pronta a condividere la sua storia di resilienza e speranza. La presenza di Giorgia Righi al Teatro della Regina è un segno tangibile della volontà di promuovere l’inclusione e il rispetto delle diversità, spingendo tutti noi a guardare oltre le apparenze e a riconoscere il valore unico di ciascun individuo.

Accanto a Giorgia Righi, altri protagonisti animeranno la serata con la loro arte e il loro talento, rendendo l’evento ancora più speciale e indimenticabile. Tra di essi, il virtuoso fisarmonicista non vedente Massimo Tagliata e il divertente Duo Idea, che con la loro comicità e la loro musica faranno sorridere e ballare il pubblico presente.

Non perdete l’occasione di essere parte di questa serata unica nel suo genere, che promette di lasciare un’impronta profonda nei cuori di tutti coloro che avranno la fortuna di parteciparvi. Segnatevi la data e preparatevi a vivere un’esperienza straordinaria al Teatro della Regina di Cattolica, in compagnia di Giorgia Righi e degli altri straordinari protagonisti della XII Giornata della Diversabilità.