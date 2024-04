(AGENPARL) - Roma, 3 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 03 aprile 2024 *Un progetto per prepare gli studenti europeri alle sfide e le opportunità

del futuro*

*Coinvolti cinque partner tra cui l’azienda lucana Exeo Lab*

Costruire una mentalità imprenditoriale tutta nuova tra gli studenti

europei, preparandoli per le sfide e le opportunità del futuro. E’ ambizioso

il progetto europeo ‘Re.Mind’, finanziato da Erasmus Plus. Cinque i

partner, provenienti da 4 Paesi europei: Elidea psicologi associati per l’

Italia; Innohive per la Grecia; Geinnova per la Spagna; Gip Fipan per la

Francia, che hanno coordinato l’iniziativa in collaborazione con la lucana

Exeo Lab . “La nostra azienda – spiega Anna Maria Gentile, ceo di Exeo Lab

– ha lavorato insieme agli altri partners, per massimizzare il potenziale

di queste soluzioni innovative, coltivando una nuova generazione di

cittadini con una nuova mentalità imprenditoriale, soprattutto a livello

locale. L’obiettivo di Re. Mind- continua Gentile – è stato quello di

spostare l’attenzione da un concetto tradizionale di imprenditorialità,

centrato sulla gestione di un’ attività commerciale, a un approccio più

ampio basato sullo sviluppo di competenze trasversali applicabili in ogni

ambito della vita”. Punto di partenza del progetto, un approfondito report

che ha identificato le soft skills fondamentali per lo sviluppo di un

mindset imprenditoriale, andando a creare una base solida per la

realizzazione di strumenti pratici destinati agli educatori e agli

insegnanti, come il notebook Re.Mind, e l’implementazione di un’app

innovativa per valutare le competenze degli studenti. “ Questo strumento

non solo permette agli studenti di monitorare il loro progresso, ma li

sfida ad esprimere la loro creatività e ad adattarsi a scenari reali e

virtuali, preparandoli così ad un mercato del lavoro dinamico ed in

continua evoluzione”. Fondamentali nel progetto la rete collaborativa

creata tra le imprese sociali e il settore dell’istruzione: attraverso il

materiale fornito, infatti, le aziende hanno potuto individuare e

supportare lo sviluppo delle soft skills necessarie per i giovani in

formazione o in ingresso nel mondo del lavoro, garantendo una transizione

più fluida e di successo. Culmine del progetto, il suo Multiplier Event, in

cui i partner hanno esposto i risultati raggiunti e hanno avviato un

dialogo costruttivo con le organizzazioni locali. L’ entusiasmo e il

sostegno ricevuto dimostrano che il tema del mindset imprenditoriale rimane

di grande rilevanza, anche a distanza di due anni dalla conclusione del