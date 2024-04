Fondazione Arena di Verona presenta programma e cast del 101° Opera Festival 2024 – dal 7 giugno al 7 settembre

(AGENPARL) - Roma, 3 Aprile 2024

7 settembre 2024

EVENTO SPECIALE

del Ministero della Cultura

La Grande Opera Italiana

Patrimonio dell’Umanità

7 giugno

OPERA

Turandot

Giacomo Puccini

8, 15, 22, 29 giugno

Giuseppe Verdi

Produzione 2023

14, 20, 23, 28 giugno/

7, 11, 18, 21, 26 luglio/ 1 agosto

Il Barbiere di Siviglia

Gioachino Rossini

21, 27 giugno/ 6, 12 luglio/

24, 31 agosto/ 6 settembre

Carmen

Georges Bizet

5, 13, 20, 25 luglio/ 3, 8, 17, 23 agosto/

7 settembre

La Bohème

Giacomo Puccini

Progetto speciale

19, 27 luglio

Tosca

Giacomo Puccini

2, 9, 16, 30 agosto

Aida 1913

Giuseppe Verdi

Edizione storica

10, 18, 22, 29 agosto/ 5 settembre

GALA/ CONCERTI

Roberto Bolle

and Friends

23, 24 luglio

IX Sinfonia

Ludwig van Beethoven

11 agosto

Plácido Domingo

Noche Española

21 agosto

Viva Vivaldi

The Four Seasons immersive concert

28 agosto

Carmina Burana

Carl Orff

1 settembre

BALLETTO

AL TEATRO ROMANO

Zorba il greco

Il luogo

più italiano

sulla Terra

