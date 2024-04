PIU’ DONNE NEI POSTI APICALI-EVENTO FLEPAR GIOVEDì PALAZZO MERULANA

(AGENPARL) - Roma, 2 Aprile 2024

*Ore 14.30 – 17.00, Palazzo Merulana – via Merulana 121*

Dai dati Consob solo in 5 società quotate su circa 210 la partecipazione di

controllo è in mano alle donne, poco più del 2%. Il 58,8 per cento della

pubblica amministrazione è formato da donne, pari a 3,2 milioni di

dipendenti pubblici. Solo il 33,8 per cento però è dirigente, molto

inferiore la percentuale di donne che ricopre ruoli apicali.

*Se ne parla a Roma giovedì 4 aprile, dalle ore 14.30 a Palazzo Merulana,

durante l’incontro “Rigeneriamo il sistema pubblico. Più donne nei posti

apicali: le proposte della Flepar”, organizzato dalla Federazione Legali e

Professionisti delle Amministrazioni della Repubblica. *

Secondo Tiziana Cignarelli, Segretario Generale FLEPAR, “Due sono le grandi

categorie assenti dai posti apicali in Italia: le donne e i giovani”. Di

come provare a cambiare, di quali iniziative legislative possono

contribuire a migliorare questi dati, parleranno Lucia Albano,

Sottosegretario all’Economia; Daniela Bianchi, Segretario Generale FERPI;

Daniela Carlà, Noi Rete Donne; Chiara Gribaudo, Deputata Vicepresidente

Commissione Lavoro; Micol Maccario, Giornalista Domani; Beatrice Morera,

Sace; Maurizio Mosca, esperto politiche di genere; Antonio Naddeo,

Presidente Aran; Massimiliano Parco, Economista Centro Europa Ricerche;

Cristina Rossello, Deputata Commissione Politiche UE; Marta Schifone,

Deputata Commissione Lavoro. Modera l’incontro Giusi Sansone, giornalista

del Tg3.

