Fwd: LA SICILIANA MARIA CONCETTA BORGESE PROPOSTA AL PREMIO STREGA POESIA 2024

(AGENPARL) – mar 02 aprile 2024 *LA SICILIANA MARIA CONCETTA BORGESE PROPOSTA AL PREMIO STREGA POESIA 2024*

*LUCI E OMBRE, IL TITOLO DELLA SILLOGE*

Le sue poesie arrivano dritte al cuore, come un fulmine che termina la sua

corsa nell’anima di chi legge. Maria Concetta Borgese, siciliana doc, è

stata proposta, con la silloge *Luci e ombre*, al Premio Strega Poesia

2024. Nata a San Pier Niceto, la Borgese è Cavaliere dell’Ordine al Merito

della Repubblica Italiana. Premiata in numerosi concorsi di poesia, è

inoltre Accademico Emerito dell’Accademia “Ruggero II di Sicilia” e a lei è

stato conferito l’Oscar per la letteratura e la carriera 2023.

Luci e ombre, il titolo della silloge, rende a pieno l’idea degli

interrogativi che, scorrendo le pagine, suscita nel lettore. L’opera è

suddivisa in quattro parti (Bolle di sapone, Sassi bagnati, Anima nuda,

Nirvana), ognuna delle quali risulta avere una sua particolare intensità,

dando l’idea di una poetessa completa e capace di mostrare la maturità

raggiunta. Dai versi si percepisce quel gusto mediterraneo che ben si

addice alla personalità dell’autrice. I colori, i suoni, le immagini che

trasmette, sono parte integrante della terra nella quale è nata e

cresciuta, l’amata Sicilia. Lo dimostra a pieno l’amore per il mare a cui

ha dedicato parte dei suoi componimenti. Ed è così che, leggendo le poesie

che compongono la silloge, si intuisce immediatamente il percorso proposto

dalla Borgese. Si alternano soffi di zefiro a mareggiate personali,

crepuscoli pieni di nostalgia a luci che si spengono.

Il rapporto con il mare è quello che colpisce particolarmente. Non tanto

per la sua genesi, la Borgese, da siciliana doc, ne è a stretto contatto,

ma per l’uso che ne fa. Il mare come elemento che, nel solco dell’infinito

leopardiano, riesce a contenere e poi svelare i mille aspetti della nostra

esistenza. Il mare come elemento per riflettere, per trarre un bilancio

della propria vita, per abbandonarsi e poi, come è nello spirito delle

poesie della Borgese, rinascere. Nei suoi versi c’è una particolare forma

di pessimismo che non si limita alla sua affermazione ma che è la base per

la ripartenza. L’incognito resta l’orizzonte al quale la poetessa guarda,

direbbe Croce, con animo perturbato e commosso, ma mai indomito, perché

alla fine la ragion pura riesce comunque a prevalere.