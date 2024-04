Enac nella Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo – 2 aprile 2024

(AGENPARL) - Roma, 2 Aprile 2024

#GiornataMondialeAutismo e promuove il diritto di tutti a viaggiare,

nessuno escluso.

Con il progetto “Autismo – In viaggio attraverso l’aeroporto” l’Enac è al

fianco delle persone autistiche e delle loro famiglie con l’obiettivo di

facilitare l’accesso in aeroporto e aiutarli a vivere con serenità

l’esperienza del viaggio aereo.

Il progetto, lanciato nel 2015 da Enac, è stato realizzato in

collaborazione con le associazioni che si occupano di autismo, con

Assaeroporti e con le società di gestione aeroportuale ed è proseguito

successivamente anche con il supporto di Aeroporti 2030. Dal mese di marzo

2022, inoltre, ITA Airways, prima compagnia aerea, ha aderito al progetto

Enac.

La Mission dell’Enac è la tutela del diritto alla mobilità di tutti i

viaggiatori aerei, affinché nessun passeggero sia lasciato indietro.

