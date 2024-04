(ACON) MORTE ARGEM. MORETUZZO (PAT-CIV): STRAORDINARIO IL SUO IMPEGNO

(AGENPARL) - Roma, 2 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 02 aprile 2024 (ACON) Trieste, 2 apr – “Perdiamo un pilastro del diritto

all’autodeterminazione dei popoli. Straordinario ? stato il suo

impegno a favore delle nazioni senza Stato, del riconoscimento e

del progresso dei diritti linguistici, della tutela delle

minoranze, della promozione della diversit? linguistica e

culturale, della democrazia, ed esemplare ? stata la sua capacit?

di creare coscienza nella societ? civile su questi temi”.

Cos?, in una nota, il capogruppo del Patto per l’Autonomia-Civica

Fvg, Massimo Moretuzzo, che esprime il suo cordoglio per la morte

di Aureli Argem?, fondatore e presidente emerito del Centre

internacional Escarr? per a les minories etniques i les nacions

(Ciemen) di Barcellona, direttore della rivista “Europa de les

nacions”, promotore della Dichiarazione universale dei diritti

linguistici, della Conferenza delle nazioni senza Stato in Europa

e della Rete mondiale per i diritti collettivi dei popoli con

sede a Bruxelles.

