GIUDICE SPORTIVO 15^ GIORNATA RIT. 28-30 MARZO 2024 – Comunicato di Campionato 198DIV

(AGENPARL) - Roma, 1 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 01 aprile 2024 COMUNICATO N. 198/DIV – 1 APRILE 2024

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024

GARE DEL 28 e 30 MARZO 2024

Si riportano i risultati delle gare del 28 e 30 Marzo 2024 per le società che disputeranno le gare di

recupero il 3 Aprile 2024

15^ Giornata ritorno

GIRONE A

ARZIGNANO V.

MANTOVA

TRIESTINA

ATALANTA U23

JUVENTUS NEXT GEN

RIMINI

SESTRI LEVANTE

PONTEDERA

GIRONE B

AREZZO

FERMANA

OLBIA

VIRTUS ENTELLA

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.

Silvano Torrini, nella seduta del 1 Aprile 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si

riportano

GARE DEL 28 e 30 MARZO 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata di ritorno del

Campionato i sostenitori delle Società FERMANA e RIMINI hanno, in violazione della normativa di cui

agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore materiale pirotecnico di vario

genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze

dannose;

– considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze

di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti

delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra

descritto.

SOCIETA’

AMMENDA € 2.000,00

OLBIA per avere un suo sostenitore, posizionato all’interno del Settore Tribuna Centrale, al

termine della gara, mentre alcuni giocatori della Squadra avversaria si dirigevano verso

l’entrata del tunnel che conduce agli spogliatoi, proferito un epiteto razzista, ripetuto per

due volte, nei confronti di un giocatore avversario comportante offesa, denigrazione e

insulto per motivi di razza, colore, nazionalità, origine anche etnica.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e

25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive della vicenda, connotata da

particolare gravità, ritenuto che nella specie non ricorre il requisito della dimensione

necessario per l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 28 comma 4, C.G.S. (r. proc.

fed.).

AMMENDA € 800,00

MANTOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti

commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti

nell’avere esploso, durante la gara, dieci petardi nel proprio Settore, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2,

25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate

conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 100,00

TRIESTINA per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (90%) presenti nella Curva Nord

Ospiti, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 35° minuto del

primo tempo e al 37° minuto del secondo tempo, per due volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e

25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società

sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex

art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

BORDIN ROBERTO

(TRIESTINA)

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

TOMASSINI CHILDERICO

(FERMANA)

per avere, al 12° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un

calciatore avversario in quanto, mentre quest’ultimo si accingeva a battere un calcio d’angolo, lo

provocava rivolgendo nei suoi confronti frasi irriguardose.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive

della condotta (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)

EKLU SHAKA MAWULI

MISURACA GIANVITO

(AREZZO)

(FERMANA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

BONFANTI GIOVANNI

SANTI PIETRO

FIORI ANTONIO

DESSENA DANIELE

OLIANA FILIPPO

(ATALANTA U23)

(FERMANA)

(MANTOVA)

(OLBIA)

(SESTRI LEVANTE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

SCORZA CHRISTIAN

(FERMANA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PALOMBA LUIGI

MORRA CLAUDIO

MONTEVAGO DANIELE

(OLBIA)

(RIMINI)

(VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (XI INFR)

MOTOLESE MATTIA

(OLBIA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

CATANESE GIOVANNI

SORRENTINO LORENZO

(AREZZO)

(FERMANA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

BORDO LORENZO

LA ROSA LUCA UMBERTO

GUIDI MATTEO

(ARZIGNANO VALCHIAMPO)

(OLBIA)

(PONTEDERA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

SALIFOU DIKENI-RAFID

BIANCU ROBERTO

BENEDETTI GIACOMO

GARETTO MARCO

(JUVENTUS NEXT GEN)

(OLBIA)

(PONTEDERA)

(RIMINI)

AMMONIZIONE (III INFR)

POLVANI LORENZO

NIANG OUSMANE

DAFFARA GIOVANNI

PEROTTI CLEMENTE

OMOREGBE BOB MURPHY

(AREZZO)

(FERMANA)

(JUVENTUS NEXT GEN)

(JUVENTUS NEXT GEN)

(SESTRI LEVANTE)

AMMONIZIONE (I INFR)

ANZOLIN MATTEO

(TRIESTINA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

Pubblicato in Firenze 1 Aprile 2024

IL PRESIDENTE

Matteo Marani

