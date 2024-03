Il saluto del sindaco al nuovo direttore del San Matteo degli Infermi

(AGENPARL) - Roma, 30 Marzo 2024

(AGENPARL) – sab 30 marzo 2024

IL SALUTO DEL SINDACO SISTI AL

NUOVO DIRETTORE DELL’OSPEDALE DI

SPOLETO SERGIO GUIDO

“Salutiamo il nuovo direttore dell’ospedale di Spoleto, il dottore Sergio Guido, a cui

auguriamo innanzitutto un buon lavoro alla guida del San Matteo degli Infermi”.

Così il sindaco Andrea Sisti dopo il conferimento dell’incarico, formalizzato nella giornata

di ieri, venerdì 29 marzo, all’ex direttore dell’ospedale Narni-Amelia, che subentra alla

dottoressa Orietta Rossi, che andrà a dirigere il San Giovanni Battista di Foligno.

“Il dottor Guido arriva in un momento cruciale per il futuro del nostro nosocomio,

rispetto al quale c’è ancora molto da fare per scongiurarne il costante

ridimensionamento a cui, dal punto di vista delle funzioni e dei servizi, stiamo assistendo

dalla pandemia in poi. Incontrerò quanto prima il direttore per un confronto che ritengo

possa essere utile per fare insieme il punto della situazione sullo stato di salute dei

servizi sanitari nel nostro territorio.

In un percorso di salvaguardia della sanità pubblica, di contrasto ad una riorganizzazione

sempre meno efficiente nelle risposte al cittadino, in un contesto dove la cardiologia h24

e il potenziamento dell’emergenza-urgenza nel nostro ospedale continuano a

rappresentare promesse non mantenute da parte delle istituzioni regionali, l’auspicio è

che la competenza e l’esperienza del nuovo direttore Sergio Guido possano essere un

valore aggiunto per la città”.

Spoleto, sabato 30 marzo 2024