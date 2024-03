CVOMUNICATO STAMPA: Domenica di Pasqua, 31 Marzo 2024. Il programma delle iniziative a Bastia Umbra.

(AGENPARL) - Roma, 30 Marzo 2024

(AGENPARL) – sab 30 marzo 2024 Domenica di Pasqua, 31 Marzo 2024. Il programma delle iniziative a Bastia Umbra.

Nella Domenica di Pasqua, 31 Marzo 2024, sono due le tradizioni che si ripetono a Bastia Umbra al termine della S. Messa delle ore 17.00 che si celebrerà nella Chiesa di San Michele in Piazza Mazzini: la processione della Rinchinata, che quest’anno sarà preceduta dalla prima edizione della Rinchinata dei bambIni, una iniziativa del Parroco Don Marco Armillei e della Confraternita della Buona Morte per stimolare nelle giovani generazioni la prosecuzione di una tradizione molto antica di Bastia, legata alla vita agricola e che vede le statue di Maria e del Salvatore incontrarsi con un inchino, al cui esito anticamente si attribuiva un significato piu o meno positivo riguardo al raccolto estivo, che sarebbe stato di conseguenza più o meno abbondante. (https://www.visitbastiaumbra.it/)

Al termine della Rinchinata si potrà partecipare alla tradizionale Tombola di Pasqua, organizzata dalla Ass. Pro Loco di Bastia Umbra in collaborazione con il Comune di Bastia Umbra. Le cartelle per partecipare alla Tombola si potranno acquistare sul posto dove saranno presenti i volontari dell’Associazione. Sia la Rinchinata che la Tombola si svolgeranno in piazza Cavour, nello spazio antistante il Municipio. Le due statue di Maria saranno portate in piazza Cavour partendo dalla piccola Chiesa della Madonna del Pantano situata in Via San Michele Arcangelo e le statue del Salvatore usciranno dalla Chiesa di San Michele.

Ambedue le manifestazioni sonno patrocinate dal Comune di Bastia Umbra.

In occasione delle festività pasquali il Sindaco Paola Lungarotti invia gli auguri alla cittadinanza tutta:“A tutte e a tutti Voi, da parte mia e della Giunta comunale i più sentiti auguri di Buona Pasqua, con l’auspicio che la speranza e la serenità siano semi che attecchiscono in tutti noi per alimentare spirito di solidarietà e comunità”

Ufficio Stampa del Sindaco Bastia Umbra, 30 Marzo 2024