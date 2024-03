comunicato – ALLERTA ARANCIONE PER RISCHIO VALANGHE: LA SALA OPERATIVA DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE PIEMONTE APERTA DA OGGI ALLE 16

(AGENPARL) - Roma, 30 Marzo 2024

Torino, 30 mazo 2024

ALLERTA ARANCIONE PER RISCHIO VALANGHE:

LA SALA OPERATIVA DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE PIEMONTE APERTA DA OGGI ALLE 16

Alla luce del bollettino di Arpa Piemonte, che dispone l’ allerta arancione nelle zone di montagna del Toce, della Valsesia, della Valle Cervo e della Valchiusella per il r ischio di valanghe, la Sala operativa della Protezione civile della Regione Piemonte sarà aperta dalle ore 16 di oggi per monitorare la situazione e disporre interventi in caso di necessità.

Il bollettino dispone inoltre allerta gialla sempre per valanghe sui restanti settori alpini. Da domani l’allerta sarà gialla per rischio idrogeologico sull’arco alpino e sulle pianure, in quanto oggi si prevede un’intensificazione delle precipitazioni soprattutto sul Piemonte settentrionale e domani una seconda fase di precipitazioni concentrate sul nord e sui settori alpini meridionali, concomitante con un intensificazione del vento su tutti i settori meridionali e alpini ( [ https://www.arpa.piemonte.it/rischi_naturali/snippets_arpa/allerta/index.html | https://www.arpa.piemonte.it/rischi_naturali/snippets_arpa/allerta/index.html ] )

La Regione Piemonte invita i cittadini a prestare particolare attenzione se decidono di effettuare spostamenti nelle aree di montagna.

Gianni Gennaro,

Regione Piemonte

Direzione Coordinamento Politiche e fondi europei – Turismo e Sport