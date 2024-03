+++CAMBIO DATA+++ Nota per le segreterie di redazione

(AGENPARL) - Roma, 30 Marzo 2024

+++CAMBIO DATA+++

Martedì 9 aprile alle ore 15:00, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio, Via Santa Maria in Via 37b, il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, insieme al Presidente di Sport e Salute S.p.A., Marco Mezzaroma, al Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, Beniamino Quintieri, e al Vicepresidente Vicario di ANCI, Roberto Pella, presenterà misure e opportunità per lo sport.

Alla conferenza parteciperanno il Ministro della Giustizia Carlo Nordio e il Ministro dell’istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Roma, 30 marzo 2024