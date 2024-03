(ARC) Sport: Anzil, Lignano Sabbiadoro Cup spicca nel calcio giovanile

(AGENPARL) - Roma, 30 Marzo 2024

terza edizione, ma si sta gi? ritagliando un ruolo di spicco

all’interno del calcio giovanile regionale: ? un appuntamento che

coinvolge tanti ragazzi, tecnici, dirigenti e famiglie e che ha

un valore sportivo e di socialit? dal sapore speciale in queste

giornate di Pasqua”.

Lo ha detto il vicegovernatore Mario Anzil che oggi ha assistito

al campo di Teor, assieme al presidente della locale Us Sergio

Zuccolo, alla prima giornata della manifestazione sportiva

organizzata da Asd Calcio Teor, Brian Lignano Calcio e Fondazione

Euro Sporting. Il torneo si concluder? il giorno di Pasquetta.

“Il confronto agonistico ? importante – ha detto Anzil -, ma ci?

che conta di pi? ? lo stare insieme condividendo stili di vita

sani, educazione al confronto e lealt?, che devono maturare dai

primi calci fino agli under 17 per consolidarsi poi in tutta la

carriera sportiva e nella vita. Soprattutto questa Cup ci ricorda

che lo sport raggiunge il culmine quando diventa una festa,

capace di superare gli attriti, le chiusure e gli individualismi”.

