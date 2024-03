RPT con aggiunta. chiediamo scusa

(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2024

(AGENPARL) – ven 29 marzo 2024 Cupparo (Fi): da Comune Satriano un buon esempio di impiego delle risorse

del PO Val d’Agri

Le recenti misure economiche decise dall’Amministrazione Comunale di

Satriano di Lucania, finanziate con fondi del PO Val d’Agri, sono un buon

esempio di impiego delle risorse del PO Val d’Agri per sostenere le

famiglie e promuovere la crescita e lo sviluppo della comunità locale. Lo

sostiene Francesco Cupparo (Fi), che da assessore regionale negli anni

passati ha avuto la delega di coordinatore per le attività del PO Val

d’Agri. I bonus per la natalità e la residenzialità che saranno erogati dal

Comune di Satriano – aggiunge – rappresentano una risposta efficace, sia

pure non esaustiva, ai noti problemi dello spopolamento dei nostri paesi e

della denatalità. Problemi che comunque necessità di misure più ampie di

carattere nazionale e regionale. Attraverso il Programma raccogliendo le

indicazioni dei sindaci dei 35 Comuni dei comprensori Val d’Agri, Melandro,

Sauro, Camastra – sottolinea Cupparo – abbiamo sempre seguito la strada

della condivisione delle scelte con una selezione oculata degli interventi

da realizzare sulla base di priorità espresse dai sindaci e in un’ottica di

sviluppo omogeneo di tutto il comprensorio. E dopo aver ereditato una

situazione di stallo, determinata in passato quando non era avvenuto alcun

impegno di spesa, abbiamo accelerato il finanziamento di ogni intervento,

non lasciando nemmeno un euro non utilizzato. Sono certo che questa

esperienza potrà essere ripetuta nel prossimo quinquennio perseguendo la

strategia – con la massima condivisione – dell’impiego delle risorse

derivanti dalle royalties del petrolio nei comprensori interessati

all’attività estrattiva dando priorità ai bisogni delle famiglie, degli

anziani, di servizi socio-assistenziali, di mobilità e di lavoro. Tutto

questo dando continuità al Ripov (rete interventi programma operativo val

agri) che ha rappresentato la vera rivoluzione copernicana del programma

con il finanziamento dei servizi di competenza dei Comuni.