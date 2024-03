(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2024

(AGENPARL) – ven 29 marzo 2024 Ufficio Stampa

“TURN OFF DISCRIMINATION”: MOSTRA PER PROMUOVERE

L’INCLUSIVITA’ E CONTRASTARE LE DISCRIMINAZIONI A

SOSTEGNO DEL NODO ANTIDISCRIMINAZIONI DELLA PROVINCIA DI

NOVARA

L’urgenza di promuovere l’inclusività e combattere la discriminazione sotto tutte le sue forme si

manifesta in una mostra che aprirà le sue porte a Novara, presso Spazio Nòva il 6 e 7 aprile

prossimi.

La mostra è stata allestita e curata dall’equipe di Cooperativa Aurive Impresa Sociale nell’ambito

del progetto di rivitalizzazione della rete contro le discriminazioni della Provincia di Novara. I

comics in mostra rappresentano il risultato di un lavoro pregresso che intendiamo ora valorizzare,

aprendolo e condividendolo con tutta la cittadinanza.

L’evento è pensato per diffondere la cultura della diversità attraverso i materiali espositivi realizzati

da studenti e studentesse che hanno preso parte al progetto “Turn Off Discrimination”, e per

promuovere la conoscenza della Rete e del Nodo contro le discriminazioni della Provincia di

Novara. Il tema centrale della mostra invita il pubblico a riflettere sull’importanza di riconoscere e

segnalare gli episodi discriminatori che avvengono nel quotidiano, in ambiti familiari, lavorativi e

scolastici, suscitando un dialogo costruttivo e ispirando azioni concrete per promuovere un mondo

più equo e inclusivo.

La mostra “Turn Off Discrimination” è un’opera realizzata dagli studenti degli istituti Iis “Pascal”

Liceo Scientifico Osa di Romentino, Enaip Piemonte Csf Borgomanero (Corso di Estetica

Operatore del Benessere Erogazione dei servizi di trattamento estetici), Scuola secondaria di Primo

grado dell’Ic del Vergante di Meina, Scuola secondaria di 1° grado “G. Ravizza” di Suno IC Momo,

Scuola secondaria di 1° grado “G. Pajetta” dell’Ic “Montalcini” di Novara, Gruppo “Noi” della

Scuola secondaria di Secondo grado Iti “Omar” di Novara nell’ambito dell’omonimo progetto

finalizzato a diffondere comportamenti positivi e responsabili a contrasto delle forme di

discriminazione che possono generarsi all’interno delle comunità scolastiche e nella convivenza

sociale.

Dettagli dell’Evento:

Titolo: Turn Off Discrimination

Data: dal 6 Aprile al 7 aprile 2024