In pensione la direttrice del nido comunale

(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2024

(AGENPARL) – ven 29 marzo 2024 «In 40 anni ho visto passare circa 1.400 bambini»

È arrivato il momento della pensione per Loretta Lovera,

storica direttrice dell’asilo nido comunale “Peter Pan”

«Facendo un rapido calcolo, in quattro decenni ho visto crescere circa 1.400 bambini. E, cosa incredibile, alcuni piccoli passati da corso Vittorio Veneto negli anni ci hanno portato a loro volta i propri figli».

A parlare è Loretta Lovera, storica direttrice dell’Asilo nido comunale di Savigliano “Peter Pan”, che dopo 40 anni, dal prossimo 1° aprile, andrà in pensione. A prendere il suo posto sarà Annalisa Allocco, da anni parte dello staff.

Laureata in psicologia, Lovera – dopo aver frequentato un corso in coordinamento pedagogico – è arrivata al “Peter Pan” nel luglio del 1985, per assumerne la direzione nel ’90.

Un lavoro intenso, cambiato nel corso degli anni, così come negli anni sono cambiati i bambini. «I piccoli hanno avuto un’evoluzione epocale – racconta Lovera –. Sono cambiate le loro “competenze”, così come le capacità comunicative e le tappe di sviluppo cognitivo, che ora vengono raggiunte molto prima. Anche il modo di lavorare è stato adeguato, così come le proposte. Io e le mie colleghe che si sono succedute ci siamo sempre formate e aggiornate, lavorando in squadra».

Il bilancio di questi 40 anni, per la storica direttrice, è senz’altro positivo. «Con la maggior parte delle famiglie si è creato nel tempo un bel legame, di fiducia e collaborazione. I genitori ti affidano la cosa più preziosa che abbiano, e tu devi ascoltarli, metterli a loro agio. Il livello del nido comunale? Sempre molto alto, merito del personale ed anche delle diverse Amministrazioni che si sono succedute nel corso del tempo».

Arrivata la pensione, Lovera si dedicherà, tra le altre cose, alle sue passioni. «Avrò senz’altro più tempo a disposizione per il canto, la recitazione, i viaggi e i lavori creativi, di manualità» spiega.