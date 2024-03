[Comune Palermo] Orari di apertura e chiusura delle ville e dei giardini comunali recintati

(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2024

(AGENPARL) – ven 29 marzo 2024 Si comunicano i nuovi orari di apertura e chiusura delle ville e dei

giardini comunali recintati, adottati con la Determinazione Dirigenziale

4593 del 28 marzo 2024:

· *VILLA COSTA – GIARDINO ROSA BALISTRERI (ROSETO) – VILLA GARIBALDI –

VILLA TRABIA – GIARDINI DELLA ZISA:*

*Dal 31 Marzo apertura ore 7.00 – chiusura ore 20.00,*

*in quanto forniti di impianto di illuminazione che ne consente la

fruizione anche in assenza della luce naturale;*

· *PARTERRE FALCONE/MORVILLO – VILLA GIULIA – GIARDINO DEI GIUSTI –

VILLETTA TRICOLI*:

* Dal 31 Marzo al 30 Aprile: apertura ore 7.00 – chiusura ore

19.30;*

*Dal 1° Maggio: apertura ore 7.00 – chiusura ore 20.00,*

*poiché non forniti di adeguato impianto di illuminazione.*

Si segnala che al momento il Parco Piersanti Mattarella (ex Giardino

Inglese) è chiuso per i lavori di riqualificazione in corso ed è

programmata la riapertura parziale entro il prossimo mese di Aprile.

Antonella Di Maggio

Ufficio stampa

COmune di Palermo