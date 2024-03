[Comune Palermo] Concorso Rap – Dichiarazione consiglieri Giaconia e Di Gangi

(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2024

(AGENPARL) – ven 29 marzo 2024 “Avere pubblicato l’elenco generale dei partecipanti e quello degli ammessi

e non ammessi senza riportare accanto ai nominativi dei candidati il

punteggio ad ognuno di loro attribuito è un errore grossolano che genera

solo confusione e non rende comprensibile le fasi che hanno preceduto la

composizione dell’elenco degli ammessi alla prova di idoneità.

Trattandosi di una selezione pubblica, alla quale hanno partecipato più di

18.500 aspiranti, occorre la massima chiarezza e trasparenza, al fine di

garantire il sacrosanto diritto ai partecipanti di conosce le motivazioni

di esclusione dell’elenco degli ammessi alla prova.

Per questo e a tutela della procedura concorsuale, chiediamo al Presidente

della Rap di provvedere con urgenza ad integrare gli elenchi riportando

accanto ad ogni candidato il punteggio attribuito in base ai requisiti

previsti nell’avviso del 29 dicembre 2022”.

Lo dichiarano i consiglieri del gruppo Progetto Palermo, Massimo Giaconia e

Mariangela Di Gangi, rispettivamente componenti delle commissioni Società

Partecipate e Bilancio.

Giovanni Gaudesi

Ufficio Stampa

Comune di Palermo