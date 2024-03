C.S. 29.03.24 Approvazione Carta dei diritti regionali sui disturbi dello spettro autistico

(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2024

(AGENPARL) – ven 29 marzo 2024 Garante dei disabili, avv. Paolo Colombo: “Approvata la Carta dei diritti

regionali sui disturbi dello spettro autistico”

Si rende noto che è stata approvata la “Carta dei diritti regionali sui disturbi dello

spettro autistico”. Traguardo di fondamentale importanza per garantire alle persone

autistiche:

1. Il Diritto a una vita piena e indipendente nella misura delle proprie possibilità;

2. Il Diritto a una diagnosi e una valutazione clinica precisa, accessibile e

imparziale;

3. Il Diritto per le persone autistiche o per i propri rappresentanti a partecipare ad

ogni decisione riguardo al proprio futuro e, per quanto possibile, al riconoscimento

e al rispetto dei propri desideri;

4. Il Diritto alle attrezzatture, all’aiuto e alla presa in carico necessaria a condurre

una vita pienamente produttiva, dignitosa e indipendente;

5. Il Diritto a partecipare, per quanto possibile, allo sviluppo o alla gestione dei

servizi realizzati per il loro benessere;

6. Il Diritto alla cura e alla promozione della propria salute bio-psicosociale;

7. Il Diritto a una formazione corrispondente alle proprie aspirazioni e a un lavoro

significativo senza discriminazione o pregiudizi; la formazione professionale o il

lavoro dovrebbero tener conto delle capacità e delle inclinazioni individuali;

8. Il Diritto ad aver accesso ad attività culturali, ricreative e sportive e a goderne

pienamente;

9. Il Diritto a godere e usufruire delle risorse, dei servizi e delle attività a

disposizione del resto della popolazione;

10. Il Diritto per le persone autistiche, o i propri rappresentanti, alla rappresentanza

e all’assistenza giuridica e alla piena protezione dei propri diritti legali;

11. Il Diritto alla tutela della propria integrità fisica e psicologica nel proprio

contesto di vita.

Il Garante dei disabili

Avv. Paolo Colombo