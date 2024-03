(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2024

(AGENPARL) – ven 29 marzo 2024 AGENDA ISTITUZIONALE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

DA LUNEDÌ 1 A DOMENICA 7 APRILE 2024

Martedì 2 aprile

O re 10, Torino, Municipio, piazza Palazzo di Città 1, il presidente Cirio partecipa alla riunione preparatoria per il tavolo Stellantis convocato a Roma il giorno successivo

Ore 11.30, Reggia di Venaria (TO), il presidente Cirio e gli assessori Protopapa e Ricca intervengono a “Giro d’Italia 2024: Venaria Reale, Torino e il Piemonte presentano la Grande Partenza”

O re 13.30, Chivasso (TO), Ospedale, via Regis 42, il presidente Cirio partecipa all’inaugurazione delle nuove apparecchiature radiologiche (Mammografo, Risonanza magnetica, Radiografo tradizionale, Arco a “C”) e dei nuovi 3 posti letto di T erapia subintensiva

O re 18, Cavour (TO), piazza Sforzini 1, il presidente Cirio partecipa alla presentazione del progetto della Casa di Comunità

O re 21, Rivarone (AL), l’ a ssessore Protopapa partecipa all’incontro sul d eposito n ucleare

Mercoledì 3 aprile

O re 9. 45, Torino, Grattacielo Piemonte, piazza Piemonte 1, Sala Trasparenza, gli a ssessor i Marnati e Protopapa presenzia no a “La Bioeconomia circolare: esperienze e prospettive in Piemonte”

Ore 10, Roma, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il presidente Cirio e l’ assessore Chiorino partecipa no alla riunione del Tavolo Stellantis su Mirafiori

O re 11, Torino, Museo Diocesano, p iazza San Giovanni 4, l’ a ssessore Poggio partecipa alla c onferenza s tampa “La Regione Piemonte e la Conferenza Episcopale Piemontese”

Ore 14, Torino, Grattacielo Piemonte, piazza Piemonte 1, l’ a ssessore Protopapa presenzia al Comitato consultivo regionale Pesca

Ore 21, Predosa (AL), l’ a ssessore Protopapa partecipa all’incontro sul deposito nucleare

Giovedì 4 aprile

ore 9.30, Torino, Grattacielo Piemonte, piazza Piemonte 1, l’ a ssessore Protopapa presenzia al Tavolo apistico regionale

Ore 10, Torino, Grattacielo Piemonte, piazza Piemonte 1, Sala Trasparenza, l’ a ssessore Protopapa presenzia alla conferenza stampa di presentazione del programma degli eventi del Piemonte al Vinitaly 2024

Ore 11, Borgomanero (N O ), Aula m agna o spedale SS. Trinità, viale Zoppis 10, l’ assessore Marnati presenzia all’inaugurazione della nuova Area di Terapia i ntensiva della struttura complessa Anestesia e Rianimazione e della nuova Area di Terapia semintensiva della struttura complessa Medicina Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza

Ore 15.30, Alessandria, Scuola Edile, viale dell’Industria 56, l’ a ssessore Protopapa presenzia al seminario sull’evoluzione nel contesto provinciale della l.r. n.7/2022 sull’urbanistica

Ore 17, Gattinara (V C ), Villa Paolotti, corso Valsesia 112, l’ assessore Marnati partecipa alla conferenza stampa di presentazione del progetto R edfield per la produzione di idrogeno verde

O re 18.30, Alessandria, piazza De André 76, l’ a ssessore Poggio partecipa alla “Serata Benedicta”

Ore 21, Cassine (AL), l’ a ssessore Protopapa partecipa all’incontro sul deposito nucleare

Venerdì 5 aprile

Ore 11, T orino, c orso Marche 79, l’ assessore Marnati partecipa alla celebrazione del 20° anniversario della Fondazione Altec

O re 10, Torino, Grattacielo Piemonte, piazza Piemonte 1, il presidente Cirio porta il video saluto video al c onvegno SIDMI “Ripensare all’assistenza: innovazione e sviluppo nei s ervizi s anitari”

O re 11.30, Nizza Monferrato (AT), Foro Boario, p iazza Garibaldi, l’ a ssessore Protopapa partecipa all’inaugurazione della mostra itinerante “Nel n ostro p iatto”

Ore 14.30, Borgaro Torinese (TO), vi a Mappano 25, l’ assessore Marnati partecipa all’inaugurazione di Circular Plastic, impianto di selezione e stoccaggio plastica

Ore 15.15, Biella, Città Studi, corso Pella 2b, l’ assessore Chiorino partecipa al taglio del nastro di ITS Eurovillage, un villaggio per scoprire le molteplici opportunità offerte dagli ITS Academy del Piemonte

Ore 15.30, Biella, Città Studi, corso Pella 2b, l’ assessore Chiorino presenta OpLà, le principali misure della Regione per favorire l’occupazione in Piemonte, alla presenza del ministro del Lavoro Marina Calderone

O re 16, Lagnasco (CN), p iazzale Asprofrut, l’ a ssessore Protopapa presenzia all’inaugurazione della 21 a edizione di Fruttinfiore

Ore 17, Balangero (T O ), S ala Marchioli, p iazza X Martiri 5, l’ assessore Marnati partecipa alla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori da parte di RSA e alla firma d ell’ accordo di programma tra Regione Piemonte, Ministero dell’Ambiente e Sicurezza e nergetica, Comuni di Corio e Balangero, Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone e Città Metropolitana di Torino

Ore 18. 1 5, Biella, Consorzio Iris, via della Repubblica 22), l’ assessore Chiorino, insieme al ministro Calderone, partecipa a d un incontro sulle politiche sociali

O re 21, Montechiaro d’Acqui (AL), l’ a ssessore Protopapa partecipa alla presentazione del progetto per la realizzazione di condotte dorsali di distribuzione primaria per l’irrigazione ad aspersione e ottimizzazione delle opere di presa sul fiume Bormida

Sabato 6 aprile

Ore 11, Novara, Sala dell’Accademia del Broletto, l’ assessore Marnati presenzia all’inaugurazione della mostra artistica “Pensiero e Istinto – Arte che accoglie e si dona”

O re 11, Acqui Terme (AL), Sala Convegni ex Kaimano, p iazza Ferraris, l’ a ssessore Protopapa presenz i a alla conferenza stampa di presentazione del programma eventi e viabilità in occasione della partenza della quarta t appa del Giro d’Italia

Ore 15, Novara, Centro commerciale San Martino, l’ assessore Marnati partecipa a “Sicuri Insieme”, incontro con i professionisti sanitari, infermieri del sistema di emergenza sanitaria e preospedaliera 118

Ore 15, Alessandria, viale della Repubblica, gli a ssessor i Poggio e Protopapa partecipano alla mobilitazione generale contro il deposito nucleare

Ore 17, Volpedo (AL), l’ a ssessore Protopapa presenzia a “Fiori di pesco, AgriCultura in mostra”

Ore 19.30, Orsara Bormida (AL), Salone comunale, via Duca d’Aosta 2, l’ a ssessore Protopapa presenzia a “Chi lo assaggia?”

Domenica 7 aprile

Ore 9.30, Frascaro (AL), gli a ssessor i Poggio e Protopapa presenziano alla 23 a edizione di “Frascaro in Fiore”

Ore 11, Fubine (AL), l’ a ssessore Protopapa presenzia alla festa del Gruppo Alpini di Fubine e Altavilla

Ore 12, Moncestino (AL), piazza Marconi, l’ a ssessore Protopapa presenzia alla 26 a . Sagra del Salamino

Gli eventuali aggiornamenti di questa agenda vengono pubblicati durante la settimana su [ https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/agenda-giunta | https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/agenda-giunta ]

Gianni Gennaro,

Regione Piemonte

Direzione Coordinamento Politiche e fondi europei – Turismo e Sport