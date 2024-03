(ACON) TURISMO. BORDIN: LIGNANO-BIBIONE PUNTA A TRAGUARDO 150MILA PASSEGGERI

(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2024

(AGENPARL) – ven 29 marzo 2024 (ACON) Lignano Sabbiadoro (Ud), 29 mar – Inaugurata a Lignano

Sabbiadoro alla presenza del presidente del Consiglio regionale

Mauro Bordin e dell’assessore alle Infrastrutture e territorio,

Cristina Amirante, la stagione 2024 di ‘X River-Across the river

Tagliamento’, il cosiddetto passo barca, servizio di

attraversamento che collega Lignano e Bibione attraverso la foce

del fiume Tagliamento.

Alla cerimonia di avvio della nuova stagione hanno preso parte la

vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti, la

consigliera regionale Maddalena Spagnolo, gli onorevoli

Walter Rizzetto, Graziano Pizzimenti ed Emanuele Loperfido

assieme a Laura Giorgi e Flavio Maurutto, rispettivamente sindaci

di Lignano Sabbiadoro e di San Michele al Tagliamento.

Il servizio, che ? effettuato tramite un’imbarcazione da 25 posti

a cui si pu? accedere anche con le biciclette, ? operativo da

oggi, 29 marzo, fino al prossimo 3 novembre.

Il presidente Bordin, portando il saluto del Consiglio regionale,

ha espresso grande soddisfazione per il risultato riportato lo

scorso anno dall’iniziativa: “Un collegamento fondamentale, che

il Consiglio regionale appoggia e intende promuovere ancora di

pi? per raggiungere il traguardo dei 150mila passeggeri dal 2018”.

“Lo sviluppo degli itinerari ciclo-turistici – ha proseguito il

presidente – rappresenta un aspetto nevralgico per la crescita

del Friuli Venezia Giulia. Il passo barca che collega queste due

regioni consente la mobilit? di tantissimi turisti italiani e

stranieri ed ? assolutamente indispensabile nell’ottica della

futura realizzazione dell’itinerario che collegher? Trieste,

Lignano e Venezia”.

“Un ringraziamento a tutti coloro i quali si sono adoperati per

stabilizzare questo passo barca, che garantisce a tanti il

movimento all’interno della nostra regione e del Veneto”, ha

concluso Bordin.

ACON/MV-fa

291739 MAR 24