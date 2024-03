Presentato in Sala Consiliare il piano di riordino del servizio di raccolta del verde

(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2024

(AGENPARL) – gio 28 marzo 2024 Riordino Servizio

Raccolta del Verde

servizio raccolta del verde

Il Regolamento TARI del Comune di Rieti, adottato con

deliberazione n° 18 del 28 aprile 2023, prevede in conformità all’allegato

L-QUATER del D. Lgs n. 152/2006 la raccolta dei rifiuti biodegradabili

(cod. CER 200201) tra i quali vengono ricompresi i rami, le foglie, l’erba

e più in generali residui vari di origine vegetale.

Con l’art. 8, del citato Regolamento, è stata introdotta l’esclusione dal

pagamento del tributo di quei “locali e aree che non possono

produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza,

la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile per la loro natura o per il

particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo

esemplificativo: a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili

abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i

cortili, i giardini e i parchi”.

stato attuale

Il centro è accessibile alle utenze

domestiche e non domestiche dal

lunedì al sabato dalle ore 14.00

alle ore 17.40 (salvo eventuali

festività) previa prenotazione.

Gli operatori sono a disposizione per

concordare il giorno e l’ora

dell’appuntamento per il

conferimento dei rifiuti dal lunedì al

venerdì dalle ore 12.00 alle 14.00.

Per i singoli cittadini il conferimento

avviene a titolo gratuito mentre per i

giardinieri è previsto il pagamento di

un importo correlato alle quantità

conferite.

nuove modalità

Conferimento al Centro di raccolta di

Casapenta

La forma di conferimento prevede

l’apertura del Centro di Raccolta

di Casapenta

nei giorni dal lunedì al sabato dalle ore 14.00 alle ore 18.00

(salvo eventuali festività).

In questo lasso temporale viene data priorità ai giardinieri che hanno

sottoscritto il contratto di conferimento a titolo oneroso.

Non é richiesta la prenotazione.

stato attuale

Al momento non sono

previste giornate

specifiche per la

raccolta di rifiuti

biodegradabili

nuove modalità

Giornata

VERDE

Giornate Verdi specifiche ed itineranti

Il conferimento può avvenire nelle giornate

indicate nel calendario che verrà

pubblicato annualmente in modo da

permettere al privato cittadino una

programmazione delle attività di

taglio e sfalcio, in contenitori scarrabili

dedicati.

Si precisa che l’indicazione dei quartieri

interessati al punto di raccolta ha un

valore meramente indicativo che si

pone l’obiettivo di favorire la

prossimità del servizio, senza preclude

che tutti i residenti nel Comune di Rieti, in

regola con il pagamento della TARI,

possano conferire rifiuti “verdi” in qualsiasi

punto di raccolta, nelle giornate proposte.

Il ricevimento del verde nei punti di

raccolta potrà avvenire dalle ore 12:00

alle ore 18:00.

Conferimento al Centro di raccolta

di Casapenta

nuove modalità

Giornate Verdi

specifiche ed itineranti

Raccolta porta a porta con

bidoni dedicati

stato attuale

Al momento non sono

previste giornate

specifiche per la

raccolta di rifiuti

biodegradabili

nuove modalità

Programmazione Giornate Verdi

Punto di

raccolta

MADONNA del CUORE – REGINA PACIS

QUATTRO STRADE- MICIOCCOLI – CHIESA NUOVA

VIALE MARAINI e zone limitrofe

Quartieri

interessati

Viene proposto un calendario che prevede la raccolta durante giornate dedicate.

Zona o

Quartiere

VIA GIOTTO

(Piazza Rotatoria)

VAZIA – CAMPOLONIANO – VILLA REATINA

ZONA RESIDENZIALE – PIAZZA TEVERE

M. del PASSO – LISCIANO

BORGO – CAMPOMORO – CITTA’ GIARDINO – SALARIA

CASE SAN BENEDETTO – TANCIA (Piani P. Fidoni) MAGLIANELLO – SAN G.

REATINO – PIANA REATINA

DALLE ORE 12:00 ALLE 18:00

SAB 13 APR – SAB 11 MAG – SAB 8 GIU – SAB 6 LUG – SAB 3 AGO – SAB 31 AGO

SAB 28 SET – SAB 26 OTT – SAB 23 NOV

PARCHEGGIO

STADIO

DALLE ORE 12:00 ALLE 18:00

SAB 6 APR – SAB 4 MAG – SAB 1 GIU – SAB 29 GIU – SAB 27 LUG – SAB 24 AGO

SAB 14 SET – SAB 12 OTT – SAB 9 NOV

MADONNA

DEL CUORE

STADIO

CENTRO

ITALIA

BORGO

PARCHEGGIO

CENTRALE DEL

LATTE

DALLE ORE 12:00 ALLE 18:00

SAB 27 APR – SAB 25 MAG – SAB 22 GIU – SAB 13 LUG – SAB 10 AGO – SAB 7 SET

SAB 5 0TT – SAB 2 NOV – SAB 30 NOV

stato attuale

Il conferimento

avviene tramite

l’esposizione dei rifiuti

verdi, contenuti in

sacchi di plastica di

varie dimensioni, che

rendono impossibile il

servizio di raccolta

meccanizzata.

nuove modalità

Raccolta porta a porta con bidoni dedicati

€ 45,00

IVA inclusa

Colore VERDE

Capacità di 240 lt.

Attacco DIN

Dal 1° Aprile 2024 verrà raccolto solo il verde contenuto negli appositi bidoni

Prenotazione e acquisto del bidone può avvenire

tramite modulo d’odine scaricabile dal sito aziendale.

Pagamento potrà essere effettuato tramite:

• bonifico bancario

causale: acquisto bidone del Verde

• contanti presso gli Uffici ASM Rieti

Via Donatori di Sangue n. 7

dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 14:00

• sistemi di pagamento elettronici

ASM Rieti provvederà al recapito del bidone

presso la residenza del richiedente.

Rifiuti verdi conferiti in altri contenitori non saranno ritirati

costituendo presupposto per segnalazione di abbandono di rifiuto

con le relative conseguenze.

Il cittadino in regola con la TARI che non intende dotarsi dell’apposito

bidone potrà comunque avvalersi del servizio offerto presso il Centro di

raccolta di Casapenta.

A.S.M. Rieti SpA