(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2024

(AGENPARL) – gio 28 marzo 2024 PASQUA, IL MESSAGGIO DEL VESCOVO TARDELLI A PISTOIA E PESCIA:

“NON ARRENDERSI ALLA CATTIVERIA DI QUESTI TEMPI”

“Il mio augurio è che possiamo essere parte di questa schiera di testimoni

che non si arrendono alla cattiveria dei tempi e perseverano nel bene”

In un momento storico dove “la situazione del mondo e della nostra società ci spingerebbe alla sfiducia” la risposta non è “rinchiuderci in noi stessi” ma essere conquistati dalla luce della risurrezione e seminare “dentro la storia semi di risurrezione e di speranza”.

Il tempo di Pasqua come fulcro della speranza e della perseverazione del bene: questo il cuore del messaggio rivolto alle Diocesi di Pistoia e Pescia, guidate in persona episcopi, da monsignor Fausto Tardelli.

Di seguito il testo integrale del messaggio di mons. Tardelli:

«Il Signore è risorto! È veramente risorto! Con questo antico saluto pasquale mi rivolgo indistintamente a tutti invitando tutti alla speranza. Sì, è vero, la situazione del mondo e della nostra società ci spingerebbe alla sfiducia e a rinchiuderci in noi stessi. Ma la risurrezione da morte del Signore non è un discorso o una teoria. Non è nemmeno un’ipotesi: è invece un fatto che ha segnato di novità la storia e che ci offre una prospettiva di vita non rassegnata bensì rinnovata nell’amore. Credere nel Risorto non è facile e sembra non dare risultati immediati. Ma chi crede in Lui e si mette a seguirlo con sincerità di cuore, sperimenta di passare dalla morte alla vita e già gusta in qualche modo quei cieli nuovi e quella terra nuova in cui abitano la giustizia e l’amore e che gli uomini e le donne di ogni tempo e lingua cercano e desiderano. Lo testimonia una moltitudine grande di uomini e donne che si sono lasciati conquistare dalla luce della risurrezione e

hanno seminato e seminano dentro la storia semi di risurrezione e di speranza. Il mio augurio è che possiamo essere anche noi parte di questa schiera di testimoni che non si arrendono alla cattiveria dei tempi e perseverano nel bene. Carissimi, vi abbraccio tutti nel Signore: possiate trascorrere non solo questi giorni bensì tutta la vostra vita illuminati dalla luce radiosa e gioiosa del mattino di Pasqua.

Buona Pasqua».