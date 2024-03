Borgo San Lorenzo. Ultimati i lavori allo Stadio Romanelli per oltre 1.150.000 Euro

(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2024

(AGENPARL) – gio 28 marzo 2024 Buon pomeriggio,

trasmetto nota in oggetto con richiesta di pubblicazione.

Saluti

Ilaria Ontanetti

DONATINI E ROMANELLI: ULTIMATI LAVORI PER OLTRE 1 MILIONE E 150MILA EURO

Inaugurata la ristrutturata palazzina degli spogliatoi e il sintetico del sussidiario

Inaugurazione ufficiale per la ristrutturata palazzina degli spogliatoi a servizio dello Stadio Romanelli di Borgo San Lorenzo.

Un investimento di oltre 635Mila Euro, tra fondi del Comune, Istituto del Credito Sportivo e finanziamenti della Regione Toscana, che ha permesso di effettuare importanti lavori su struttura e impianti.

L’intervento si aggiunge a quello concluso poche settimane fa, con il posizionamento della nuova rete parapalloni, sul sussidiario Donatini dove con un investimento di oltre 517Mila Euro è stato sostituito il vecchio manto in erba sintetica del 2006 con uno di ultima generazione, oltre all’installazione di nuove panchine, impiantistica e all’importante sostituzione dei corpi illuminanti con nuovi a led a basso consumo a servizio sia del campo sportivo Donatini che del campo sportivo principale .

“Quelli che abbiamo ultimato sono senza dubbio importanti lavori per tutti il mondo sportivo borghigiano – afferma il Sindaco Paolo Omoboni – ma sono anche solo l’inizio di una profonda trasformazione che interesserà dalle prossime settimane l’impianto Romanelli. Gli ulteriori progetti, per un investimento di 2 milioni e 600mila Euro, cambieranno il volto alla struttura rendendola più funzionale, moderna e integrata con il territorio. Ci siamo impegnati, e continuiamo a farlo, per gli impianti sportivi di tutto il Comune, convinti che lo sport non sia solo movimento, ma sia socialità, salute e benessere per tutte le età”.

Nella palazzina spogliatoi sono stati ristrutturati completamente i due locali al piano terra, ricavando anche la zona infermeria. Al piano primo sono stati ristrutturati gli spazi esistenti per la formazione di altri due nuovi spogliatoi. Un totale di 4 nuovi locali a servizio degli oltre 400 atleti. E’ stata adeguata la scala esterna, modificate le aperture e sostituiti di tutti gli infissi, rifatti i pavimenti con materiale antiscivolo e tutti i rivestimenti murali, sono stati sistemati e messi a norma gli impianti, sostituito il controsoffitto, realizzata la rampa di accesso per disabili a servizio dello spogliatoio al piano terra con anche nuovi servizi igienici idonei ; è stata smontata la scala interna e chiuso il solaio, tinteggiato i muri interni ed esterni, adeguato il locale della centrale termica con annesso nuovo impianto di riscaldamento, installata la linea vita sulla copertura, rifatto il sistema di produzione e distribuzione dell’acqua calda sanitaria e infine installati in copertura sia un nuovo impianto fotovoltaico che un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria

A completamento del tutto è stat o asfaltato, pochi giorni fa, il piazzale antistante l’area spogliatoi, mentre le strutture provvisorie installate per sopperire all’indisponibilità degli spogliatoi durante il periodo dei lavori, verranno rimoss e nelle prossime settimane .

All’inaugurazione erano presenti la Vicesindaca di Borgo San Lorenzo Cristina Becchi; gli assessori Franco Frandi, Carlotta Tai, Patrizio Baggiani e Alessandro Galeotti; il presidente FCD Borgo San Lorenzo Luciano Sgai; il presidente Fortis Juventus Riccardo Borselli; Damiano Sforzi membro Giunta Coni Toscana e referente Sport Anci Toscana; Roberto Bellocci Consigliere regionale LND/CRT. Il calcio di inizio della partita a inaugurare l’ultimazione dei lavori sul campo Donatini è stato dato simbolicamente dal Sindaco Metropolitano Dario Nardella e dalla Vicesindaca Cristina Becchi.