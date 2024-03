(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2024

(AGENPARL) – gio 28 marzo 2024 Comunicato stampa

Giovedì 28 marzo 2024

Alba: divieto di transito e di sosta in via Dario Scaglione dal 2 al 5 aprile

Per lavori di allacciamento alla fognatura, dalle ore 7.00 di martedì 2 fino alle ore 18.00 di venerdì 5 aprile

• divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata in via Dario Scaglione, nel tratto compreso tra l’intersezione con corso Europa e corso Piave;

• da mercoledì 3, fino alle 18.00 di venerdì 5 aprile è aperta al traffico la corsia di marcia di via Dario Scaglione in direzione di corso Europa, solo per i veicoli di portata massima a pieno carico inferiore a 7,5 tonnellate.

I divieti non si applicano a residenti ed attività insediate.

G. D.

