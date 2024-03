(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2024

COMUNICATO STAMPA CORRETTO I due “Bollini rosa” della Fondazione Onda all’ospedale “Versilia”

Lido di Camaiore, 27 marzo 2024 – I due bollini rosa assegnati dalla Fondazione Onda all’ospedale “Versilia” fanno bella mostra di loro nella

hall della struttura ospedaliera.

La premiazione per il biennio 2024-2025 era avvenuta il 30 novembre 2023, in una cerimonia che si era svolta nella sede del Ministero della Salute a

Roma, nel corso della quale riconoscimenti erano stati consegnati anche ad altri ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest: Lucca, Barga, Massa,

Pontedera, Livorno, Cecina e Portoferraio.

Il premio viene conferito alle strutture ospedaliere impegnate, in tutte le regioni italiane, nella promozione della medicina di genere,

distinguendosi per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili e non solo.

Si tratta di un riconoscimento alla qualità dei percorsi, oltre che alle competenze e alla disponibilità di tutto il personale che ogni giorno

lavora per garantire servizi a misura di donna.

All’ospedale “Versilia” e nell’Azienda USL Toscana nord ovest è la conferma di un lavoro e di un’attenzione particolari sul tema della

medicina di genere, che già era stata evidenziata a livello nazionale nei bienni precedenti.

Nella foto – davanti alle targhe con i bollini – da sinistra: il medico della direzione sanitaria dell’ospedale Cinzia Marchetti e la ICO (incarico

di complessità organizzativa) Materno infantile della provincia di Lucca Martha Traupe.

