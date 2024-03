[Comune Palermo] Dichiarazione consigliere comunale M5S Concetta Amella : “La situazione economico-finanziaria di Amat è allarmante”

(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2024

“La situazione economico-finanziaria di Amat è allarmante. Dopodomani,

venerdì 29 marzo, il consiglio di amministrazione della partecipata

approverà il bilancio di esercizio 2022 con una perdita di oltre 21

milioni di euro, 6 milioni di perdita strutturale, ai quali si aggiungono i

12 milioni non riconosciuti dalla Regione Siciliana per i chilometri

cosiddetti ‘vuoto per pieno’ e, come se non bastasse, i 3 milioni di euro

“imprevisti”, come nel gioco del Monopoli, dall’IVA non pagata per la ZTL

e da due solleciti di pagamento, uno da 450mila euro per onorari vari e

l’altro da 300mila euro da un call center per il car sharing.

Di fronte a questo quadro apocalittico il sindaco Lagalla cosa intende fare

per l’Amat? Salvarla o affossarla definitivamente? Quest’azienda è un

patrimonio collettivo di mezzi e uomini da non disperdere né da dare in

pasto ai privati. Abbiamo chiesto pertanto alla Presidenza del Consiglio di

convocare con urgenza una seduta consiliare nella quale il Sindaco venga a

riferire sul futuro di questa come delle altre partecipate del Comune.”