https://ufficiostampa.comune.ra.it/nl/pmu9gs/ymcmz3/yluqs4/uf/4/aHR0cHM6Ly9jbG91ZC5jb211bmUucmEuaXQvb3duY2xvdWQvcy9iTEFOU3BHRGtQY0YzdnQ?_d=92Q&_c=00c8e063

*I LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE** *

*Approvato all’unanimità l’ordine del giorno “Agevolare gli interventi di allaccio alla rete idrica per le “case sparse” *

Nella seduta di ieri il consiglio comunale ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno "Agevolare gli interventi di allaccio alla rete idrica per le "case sparse", sottoscritto da Igor Bombardi (PD), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna Polo civico-popolare), Veronica Verlicchi (La Pigna città forese e lidi), Lorenzo Margotti (PD), Renato Esposito (Fratelli d'Italia), Giancarlo Schiano (Movimento 5 stelle), Daniele Perini (Lista de Pascale sindaco).

L’ordine del giorno approvato è il risultato di una convergenza di intenti sullo stesso argomento, sul quale inizialmente erano stati presentati tre documenti da parte di tre gruppi distinti, che poi sono stati ritirati. Si trattava precisamente dell’ordine del giorno “Agevolare gli interventi di allaccio alla rete idrica per le case sparse del forese”, proposto da Igor Bombardi e Lorenzo Margotti, consiglieri PD, e delle mozioni “Riconoscere il diritto all’acqua potabile per le case sparse nei territori locali” presentata da* *Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare e “Stanziare le necessarie risorse economiche per erogare contributi ai proprietari delle case sparse per l’allacciamento alla rete idrica comunale”, presentata da Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna città forese e lidi.

Sono intervenuti: Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna Polo civico-popolare), Igor Bombardi (PD), Veronica Verlicchi (La Pigna città forese e lidi), Giacomo Ercolani (Lega Salvini premier), Alberto Ancarani (Forza Italia Berlusconi per Ancarani PrimaveRa Ravenna), Renato Esposito (Fratelli d’Italia), Daniele Perini (Lista de Pascale sindaco), Andrea Vasi (PRI).

