(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2024

(AGENPARL) – mar 26 marzo 2024 USLNotizie

Comunicazioni dall’Azienda Usl Toscana nord ovest

Twitter ( https://www.uslnordovest.toscana.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=2288&urlid=8&mailid=762 ) – Facebook (

https://www.uslnordovest.toscana.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=2288&urlid=9&mailid=762 ) – http://www.uslnordovest.toscana.it (

http://www.uslnordovest.toscana.it?acm=2288_762 )

Pasqua 2024, in Pediatria arrivano le uova donate grazie al motoraduno “La Temeraria” di Guardistallo

CECINA, 26 marzo 2024 – Sono stati consegnati al reparto di Pediatria dell’ospedale di Cecina la uova destinate ai piccoli degenti acquistate con

i fondi raccolti in occasione del motoraduno “La Temeraria” di Guardistallo organizzato nei mesi scorsi.

Agli organizzatori della raccolta e a tutti i partecipanti al motoraduno vanno i più sentiti ringraziamenti da parte del personale del reparto e

della direzione ospedaliera.

In foto il momento della consegna.

File allegati :

FACEBOOK: @uslnordovest INSTAGRAM: @usl_toscana_nord_ovest

X: @uslnordovest YOUTUBE: @Azienda USL Toscana Nord Ovest

If you’re not interested any more » unsubscribe (

https://www.uslnordovest.toscana.it/index.php?subid=2288&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=762&key=kr1eGVQ1NWwXMg )