La Camera di commercio di Torino per Vehicle Valley

In riferimento a quanto annunciato oggi dal Presidente del Piemonte Alberto Cirio durante la conferenza di apertura della quarta edizione di VTM Vehicle & Transportation Innovation Meetings al Lingotto di Torino, in merito alla nascita dell’Associazione Vehicle Valley, questo il commento di Dario Gallina, Presidente della Camera di commercio di Torino:

“Come Camera di commercio di Torino siamo tra i soci fondatori della Vehicle Valley annunciata oggi, che nasce con l’obiettivo di ribadire il ruolo del nostro territorio nell’ambito automotive. Tecnologie, competenze, innovazione, attrazione investimenti, competitività internazionale sono gli asset che già ci contraddistinguono, ma vogliamo aggiungere a questa filiera anche ulteriori aspetti non meno importanti, come il turismo industriale e sportivo, la cultura dell’auto e la tradizione nel motorsport, che all’estero già ci riconoscono e ci invidiano”.

L’associazione ha come soci fondatori Italdesign, Pininfarina, Unione Industriali Torino, Api, Camera di commercio di Torino, Anfia e Regione Piemonte.

La Vehicle Valley ha lo scopo di creare una rete diffusa di aziende, enti di ricerca e istituzioni su tutto il territorio piemontese finalizzata a indirizzare, promuovere e valorizzare le attività culturali, di formazione e di ricerca nel settore automotive e della mobilità in genere, attrarre investimenti e diffondere conoscenze e competenze dei soggetti operanti nel settore, favorendo lo sviluppo e la crescita di eccellenze del territorio regionale, anche valorizzando le complementarietà e creando sinergie negli investimenti. L’Associazione si propone, inoltre, di favorire le sinergie e il mutuo rafforzamento con le iniziative finalizzate a valorizzare il virtuoso connubio tra l’offerta turistica e le eccellenze del territorio.