(ACON) AMBIENTE. MASSOLINO-LIGUORI (PAT-CIV): FIRME A DIFESA PINETA CATTINARA

(ACON) Trieste, 26 mar – "Abbiamo da sempre sostenuto le

iniziative a difesa della pineta di Cattinara: ? necessario

rivedere il progetto di trasferimento del Burlo, vecchio e

inadeguato ai tempi, coinvolgendo chi vi dovr? lavorare e le

persone che nel rione vivono”.

Lo affermano, in una nota, le consigliere regionali del Patto per

l’Autonomia-Civica Fvg, Giulia Massolino e Simona Liguori,

sostenitrici della petizione consegnata oggi al presidente del

Consiglio regionale.

“La presentazione della petizione formalizzata oggi in Consiglio

regionale – proseguono Massolino e Liguori – ? un passo

importante, perch? ci consentir? di discuterne in sede di

Commissione consiliare, speriamo in tempi utili. ? in attesa di

discussione anche la mozione che abbiamo presentato raccogliendo

gli esiti del percorso di ascolto delle operatrici e degli

operatori sanitari effettuato da Adesso Trieste sul progetto”.

“Auspichiamo che – concludono le esponenti di opposizione –

finalmente la Regione si renda conto che non si possono calare

progetti cos? impattanti sulla testa della cittadinanza, senza

che per altro gli stessi siano adeguati alle esigenze di salute

pubblica oltre che di qualit? urbanistica”.

