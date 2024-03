Comunicato stampa e locandina seconda edizione concorso letterario

(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2024

Al via la seconda edizione del concorso letterario “Essere sé stessi”

Dopo il successo dello scorso anno, torna l’appuntamento con la seconda edizione del Concorso letterario “Essere sé stessi” promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Asti, il cui obiettivo è quello di arricchire l’offerta culturale della città, e approfondire il tema dell’identità e la nozione di individuo, cioè di qualcosa che non può essere diviso ed è, dunque, qualcosa di unico e irreplicabile. Con questo intento il premio letterario mira a indagare il tema dell’omosessualità e dei sentimenti ad essa connessi, attraverso racconti reali o inventati, appartenenti a generi diversi (romance, noir, realismo contemporaneo, fanfiction, storico e fantasy). Il filo conduttore di quest’anno è quello dell’amore e della solitudine, la condizione di chi, anche solo temporaneamente, sperimenti durante la propria esistenza questo moto dell’anima. “Tengo molto a questo premio letterario perché si possono raggiungere attraverso la parola scritta sguardi differenti di persone che non si sentono come gli altri e che, per qualche ragione, si sentono esclusi. Mi ha sempre affascinato scoprire chi sono gli ultimi, gli incompresi e coloro che in qualche modo non hanno ancora trovato il loro posto nel mondo. Il desiderio è quello, quindi, di mettersi in ascolto e accogliere una pluralità di sguardi diversi” – commenta l’Assessore alla Cultura Paride Candelaresi.

“Il grande grande interesse da parte del pubblico – ha aggiunto il Sindaco Maurizio Rasero – è segno dell’importanza di offrire spazi in cui affrontare apertamente e liberamente tematiche delicate, sentite e attuali “.

I primi tre classificati di ciascuna categoria riceveranno i seguenti premi: 1° classificato 500€, 2° classificato 200€, 3° classificato 100€. La grande novità di questa edizione è che durante la premiazione dei vincitori verrà presentato un volume, edito dalla Team Service Editore di Asti, in cui sono stati raccolti tutti i racconti pervenuti nel 2023. Si tratterà di un vero e proprio libro in cui tutti i racconti dell’edizione precedente hanno ricevuto uguale dignità di stampa e si troverà online e in tutte le librerie del territorio.

Partner dell’evento organizzato dal Comune di Asti per l’edizione 2024 saranno Israt, Fondazione Biblioteca Astense “Giorgio Faletti”, Acchiappalibri, Commissione Pari Opportunità del Comune di Asti e della Provincia di Asti, Soroptimist Asti e AIDM (Associazione Italiana Donne Medico) Sezione di Asti.

Tutte le informazioni sul Concorso e sulle caratteristiche degli elaborati si possono trovare nel regolamento del Concorso, pubblicato da domani sul sito del Comune di Asti ‘www.comune.asti.it’.

Asti, 25 marzo 2024

