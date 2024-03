(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2024

(AGENPARL) – lun 25 marzo 2024

*ALLUVIONE TOSCANA: DONZELLI (FDI), IMPEGNI MANTENUTI, DA GOVERNO RISPOSTE

SERIE ED EFFICACI*

“Il governo ha mantenuto l’impegno in favore degli alluvionati toscani.

Come annunciato a Firenze dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal

Ministro Raffaele Fitto in occasione della firma sull’accordo sul Fondo di

Sviluppo e Coesione, arrivano i 66 milioni in più grazie ad un emendamento

approvato oggi al nuovo decreto Pnrr. Le risorse saranno destinate alla

ricostruzione in corso nei comuni. Una cifra che porta l’ammontare totale

dei fondi destinati a famiglie ed imprese a 255,7 milioni di euro. Il

governo Meloni dimostra ancora una volta di lavorare nell’interesse dei

cittadini e di non abbandonare chi è in difficoltà, dando risposte serie ed

efficaci”. Lo afferma in una nota il deputato e responsabile organizzazione

di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.

