Comunicato stampa – RIFIUTI, AMA: AL VIA IL NUOVO ‘PIANO PER GLI INGOMBRANTI’; NEL 2024 GIA’ TRIPLICATO IL NUMERO DEGLI EVENTI PROGRAMMATI + 2 foto

RIFIUTI, AMA: AL VIA IL NUOVO ‘PIANO PER GLI INGOMBRANTI’; NEL 2024 GIA’ TRIPLICATO IL NUMERO DEGLI EVENTI PROGRAMMATI

OBIETTIVO RAGGIUNGERE LE 4MILA TONNELLATE DI RIFIUTI RACCOLTI

Alfonsi, “il nuovo Piano triplica le giornate di raccolta in tutti i Municipi”; Filippi, “fortemente impegnati per sviluppo di servizi di prossimità”.

Questa mattina, l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, Sabrina Alfonsi, e il Direttore Generale di AMA S.p.A., Alessandro Filippi, hanno presentato presso l’eco-stazione allestita in viale dei Quattro Venti il nuovo Piano per la raccolta dei rifiuti ingombranti dell’anno 2024, “Ama il tuo quartiere”, organizzato in collaborazione con il TGR Lazio.

Il nuovo piano prevede il potenziamento e l’estensione degli appuntamenti della campagna “Ama il tuo quartiere” anche alla giornata del sabato, con l’obiettivo di triplicare per l’anno 2024 il numero degli eventi: a fronte dei 160 svolti nel 2023, quest’anno ne sono stati già programmati complessivamente 450 su tutto il territorio comunale. L’elenco degli appuntamenti, che dipende anche dalla densità abitativa e dalla presenza o meno di centri di raccolta fissi, è in continuo aggiornamento in accordo con i vari municipi. Tra le novità del “Piano 2024”, la possibilità in numerosi appuntamenti di conferire in maniera differenziata anche sfalci e potature. In prossimità della stagione estiva, inoltre, sono stati pianificati eventi mirati nel Municipio X.

“Con questo Piano, che triplica le giornate di raccolta in tutti i Municipi, vogliamo avvicinare il servizio ai cittadini con l’obiettivo di migliorare il decoro, contrastare il fenomeno degli abbandoni dei rifiuti ingombranti e incrementare la raccolta differenziata anche in linea con gli obiettivi del contratto di servizio con l’azienda AMA appena approvato dalla Giunta capitolina. Con questo intensificato programma di raccolta, inoltre, si anticipano gli obiettivi del Piano per la chiusura del ciclo dei rifiuti di Roma che, tra le realizzazioni infrastrutturali, prevede il completamento della rete dei 30 centri di conferimento municipali entro il 2027”, dichiara l’Assessora Alfonsi.

”Siamo fortemente impegnati per avvicinare sempre di più i punti di conferimento dei rifiuti ingombranti ai cittadini, nell’ottica dello sviluppo di servizi di prossimità. Con il nuovo piano triplichiamo gli eventi dello scorso anno, allestendo postazioni mobili di raccolta su strada non solo la domenica, come era stato fatto nel 2023, ma anche nella giornata del sabato, intensificando gli appuntamenti in tutti e 15 i municipi. L’obiettivo è di incrementare la percentuale di materiali da avviare a riciclo e ridurre l’abbandono degli ingombranti su strada”, commenta Filippi.

