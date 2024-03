Attacco terroristico a Mosca per intensificare il conflitto in Ucraina: presidente serbo Vucic

(AGENPARL) - Roma, 23 Marzo 2024

Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha dichiarato venerdì che una sparatoria contro una sala da concerto nella regione di Mosca aggraverà ulteriormente il conflitto in Ucraina.

Vucic ha sottolineato che il 7 marzo l’ambasciata americana ha invitato i cittadini a non fare acquisti nei centri commerciali di Mosca.

“Alcune altre ambasciate hanno fatto la stessa cosa più tardi. Ciò significa che i loro servizi hanno intercettato determinate conversazioni e sapevano che ciò sarebbe accaduto. In ogni caso si tratta di un evento tragico che avrà conseguenze incalcolabili. Alcuni diranno che sono islamisti, altri diranno Kiev. Alcuni diranno addirittura che è stata Mosca. Tuttavia, non c’è dubbio che ci sarà un’ulteriore escalation del conflitto in Ucraina, che si avvicinerà a una guerra generale”, ha affermato Vucic, vicino al presidente russo Vladimir Putin. ha detto all’emittente TV Prva.

Vucic ha detto che molti ridono e che ogni giorno si avvicina sempre di più un conflitto mondiale.

“C’è una superpotenza che non è l’America il cui modo di agire è questo. Vedremo cosa annuncerà Bortnikov (il direttore del Servizio di sicurezza federale russo, Alexander) sugli attacchi terroristici. Che i terroristi provengano dall’Inguscezia o dal Daghestan o anche dall’Ucraina non significa niente, ma chi è l’organizzatore”, ha detto Vucic.

Lui ha sollecitato una riunione del Consiglio di Sicurezza Nazionale per sabato dopo l’attacco e ha detto alla nazione che la Security Intelligence Agency avrebbe messo in sicurezza gli stadi e i centri commerciali in Serbia.

L’attacco venerdì è avvenuto a Krasnogorsk, il centro amministrativo della regione di Mosca, dove, secondo le prime informazioni, nel municipio Crocus si esibiva il gruppo musicale Picnic.

Successivamente è stata segnalata un’esplosione sul posto, provocando un grande incendio.

Il Ministero dell’Emergenza ha detto che circa un terzo dell’edificio è stato avvolto dalle fiamme, con diversi elicotteri al lavoro per spegnere l’incendio.

L’operazione di salvataggio sulla scena dell’attacco terroristico nel municipio di Crocus è terminata Nelle ultime 24 ore sono stati recuperati 133 corpi sotto le macerie.

L’operazione di salvataggio sul luogo dell’attacco terroristico nel locale musicale City Crocus Hall è terminata, ma le ricerche sono ancora in corso, poiché nelle ultime 24 ore sono stati estratti 133 corpi da sotto le macerie, ha scritto il governatore della regione di Mosca Andrey Vorobyov sul suo canale Telegram.

“L’operazione di salvataggio sul luogo della tragedia si è conclusa. L’operazione di ricerca è ancora in corso. Oggi le squadre di soccorso hanno ripulito un enorme strato dell’auditorium. Nelle ultime 24 ore, 133 corpi sono stati recuperati da sotto le macerie, In via preliminare, è stata stabilita l’identità di 50 persone morte. Si attende l’identificazione da parte dei parenti. Negli ospedali, i medici stanno lottando per la vita di 107 persone”, ha scritto il governatore.