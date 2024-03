Terre medievali di Liguria : Il ponte di Andora sorto lungo l’antico ed importante tracciato della via Julia Augusta

(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2024

Terre medievali di Liguria : Il ponte di Andora (Sv) sorto lungo l'antico

ed importante tracciato della via Julia Augusta

Il ponte di Andora (Sv), che attraversa il fiume Merula, ha origini

antichissime, medievali sicuramente probabilmente in alcuni aspetti

anche prima.

Il ponte è tutt’oggi composto da dieci arcate, dalla forma irregolare

e misura oltre cento metri. Sorto lungo l’antico ed importante

tracciato della via Julia Augusta, collegava la strada proveniente dal

Castello dei Clavesana e Colla Micheri al Passo Chiappa.

Nella complessità delle sue vicende edilizie e dei suoi restauri non è

facile capire una esatta cronologia della sua storia.

Christian Flammia