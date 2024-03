(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2024

(AGENPARL) – ven 22 marzo 2024 Il 20 e 21 aprile arriva la seconda edizione di “Savix – Comics & Bricks”

“Il risveglio degli eroi” è il tema di quest’anno. Tra gli ospiti già annunciati:

Gianluca Iacono, Giovanni Muciaccia e Giorgio Vanni

Manca ormai soltanto un mese alla seconda edizione di “Savix – Comics & Bricks”, la

manifestazione dedicata al mondo dei fumetti che torna in grande spolvero a Savigliano il 20 ed il

21 aprile prossimi. Tema dell’edizione 2024 sarà “Il risveglio degli eroi”.

Organizzata dal Comune di Savigliano, tramite uno staff giovane e dinamico, la kermesse ha visto il

suo debutto nell’aprile 2023 per ricordare il giovane Francesco Gerbaldo, giornalista del Corriere di

Savigliano e grande appassionato del mondo comics, prematuramente scomparso.

La macchina organizzativa è al lavoro ormai da mesi per portare nuovamente nel centro storico di

Savigliano tutti gli ingredienti che hanno decretato il successo della prima edizione: espositori,

cosplayers, workshop, iniziative collaterali e, soprattutto, grandi esibizioni.

Numerosi e prestigiosi sono infatti gli ospiti che prenderanno parte a Savix 2024, alcuni dei quali

resi noti sui canali social della manifestazione nel corso di queste ultime settimane.

Grande interesse ha suscitato fin dall’annuncio lo spettacolo teatrale “Vegeta è morto (e l’ho ucciso

io!)”, di Gianluca Iacono, celebre doppiatore italiano, voce di Vegeta in “Dragon Ball”, oltre che di

personaggi iconici come Gordon Ramsay in “Hell’s Kitchen” e Marshall Eriksen in “How I met

your mother”. L’appuntamento è per venerdì 19 aprile, alle 21, al teatro Milanollo.

Sabato 20 aprile, nel pomeriggio, arriverà Giovanni Muciaccia, volto dell’indimenticata

trasmissione per ragazzi “Art Attack”, mentre alla sera si canteranno e si balleranno le migliori sigle

dei cartoni animati, con i “Miwa e i suoi componenti”. Ma prenderanno parte a Savix anche i già

annunciati Popowl, Federico Cecchin, Andrea Lattanzio, Emmanuele Baccinelli e Gianandrea

Muià (solo per citarne alcuni). Chiuderà le danze, nel tardo pomeriggio di domenica, il cantante

Giorgio Vanni, che torna a Savigliano dopo il grande successo registrato lo scorso anno.

Queste sono soltanto alcune delle prime anticipazioni di “Savix 2024”. Per restare aggiornati su