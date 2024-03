(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2024

(AGENPARL) – ven 22 marzo 2024 Comune di Alba – Ufficio Stampa

Comunicato stampa

Venerdì 22 marzo 2024

Alba: divieto di transito in via Gioberti mercoledì 27 e giovedì 28 marzo

Per smontaggio ponteggio, mercoledì 27 e giovedì 28 marzo dalle ore 8.00 alle

ore 17.00, divieto di transito in via Gioberti ad Alba, nel tratto compreso tra via

Elvio Pertinace e via Vittorio Emanuele II.