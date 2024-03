Scuola, Baldassarre (Lega): “Escludere figura papà follia cultura woke”

(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2024

“Quello che è successo nella scuola comunale per l’infanzia ‘Ada Negri’ di Roma, in cui è bastato addurre come scusa l’‘inclusività’ per impedire ai bambini di celebrare la festa del papà, è la riprova della natura puramente ideologica di certe decisioni scolastiche che nulla hanno a che vedere con l’educazione dei nostri ragazzi. Una deriva pericolosa che rischia di trasformare la scuola pubblica, che vogliamo sia libera e democratica, in un centro di indottrinamento. Escludere la figura del papà per includere quella delle famiglie arcobaleno è paradossale e frutto dell’ennesima follia della cultura ‘woke’, che calpesta i nostri valori, i diritti dei bambini e il buonsenso”.

Lo dichiara la responsabile del Dipartimento Famiglia della Lega Simona Baldassarre.