(ACON) ELEZIONI. OK FINALE AULA A DDL SU TERZO MANDATO SINDACI E BALLOTTAGGI

(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2024

(AGENPARL) – gio 21 marzo 2024 Centrodestra compatto, netto no da Opposizioni. Bocciata proposta

Massolino su linguaggio di genere

(ACON) Trieste, 21 mar – Clima politicamente acceso anche nella

seconda e ultima tranche di discussione sul ddl 15 in Consiglio

regionale, conclusa con la prevista approvazione a maggioranza

(Centrodestra a favore, tutte le Opposizioni contrarie) della

norma che modifica alcuni aspetti della legge elettorale per i

Comuni. Vengono introdotte in particolare la possibilit? di terzo

mandato per i sindaci dei territori fino a 15mila abitanti e la

nuova regola sui ballottaggi, d’ora in poi possibili solo se

nessun candidato raggiunger? il 40% dei voti al primo turno.

Nonostante i due articoli-chiave del ddl portato in Aula

dall’assessore Pierpaolo Roberti fossero gi? stati approvati nel

tardo pomeriggio di ieri, i consiglieri si sono accalorati su due

proposte presentate dai gruppi di minoranza. Giulia Massolino

(Patto-Civica) ha provato a introdurre nel testo il linguaggio di

genere, che prevede ad esempio di sostituire il termine

“candidato” con “persona candidata”.

“Garantire questa concordanza ? un aspetto importante”, ha

sottolineato la prima firmataria, supportata dalla dem Manuela

Celotti (che ha citato l’opinione favorevole dell’Accademia della

Crusca), da Laura Fasiolo del Pd che ha invocato “un salto

culturale”, dalla pentastellata Rosaria Capozzi, da Furio Honsell

(Open) che ha fatto riferimento al linguista De Mauro e dal

capogruppo del Patto-Civica, Massimo Moretuzzo, convinto che “non

si tratti di una questione superficiale”. A tutti loro ha

replicato Alessandro Basso (FdI), che considera “strumentali e

inutili queste posizioni”, convinto che si tratti “di battaglie

che non portano a niente. Indipendentemente dalle quote rosa – ha

aggiunto Basso – ci sono donne che si candidano e prendono

migliaia di voti o che ricoprono ruoli apicali in molti settori”.

Ampio dibattito anche sull’articolo 10 ante proposto da Francesco

Russo (Pd). L’esponente dem ha chiesto di aggiungere al ddl una

norma che sancisca l’incompatibilit? di sindaci e assessori in

carica con i ruoli di parlamentare europeo, membro del Governo,

deputato e senatore: “Chi fa l’assessore o il sindaco ? impegnato

a tempo pieno per la sua comunit?”. L’emendamento, sottoscritto

da 10 consiglieri del Pd, ? stato supportato dal capogruppo dem

Diego Moretti (“Come fa un parlamentare a mantenere l’incarico di

sindaco o di assessore?), dai colleghi di gruppo Roberto Cosolini

e Nicola Conficoni, dal capogruppo del Patto-Civica Massimo

Moretuzzo e dal suo collega Enrico Bullian, da Furio Honsell di

Open e, nel merito, anche da Serena Pellegrino di Avs.

A fare da controcanto, invece, ? stato per primo Markus Maurmair

(FdI), che leggendo in Aula alcuni articoli dello statuto del Pd

ha accusato il gruppo dem di non rispettarne le indicazioni sulle

incompatibilit?, facendo riferimento al doppio incarico di

consigliere regionale e comunale. Secondo Maurmair la proposta di

Russo “? strumentale e contra-personam, in quanto tutti sappiamo

che ci sono esponenti con ruoli amministrativi che intendono

candidarsi alle Europee”, riferimento implicito all’attuale

sindaco di Pordenone. Una tesi sottoscritta da Igor Treleani

(FdI) e Simone Polesello (Fp). Il “no” definitivo del

Centrodestra ? stato poi sancito dall’assessore Roberti, che ha

ricordato come “la normativa sulle incompatibilit? con il

Parlamento Europeo esiste gi?, e non spetta certo alla Regione

Fvg modificarla: noi possiamo solo normare le incompatibilit? tra

Regione ed enti locali del Fvg”.

Disponibilit? ? stata invece espressa da Roberti a valutare

un’altra proposta del Pd, avanzata dal capogruppo Moretti, che

suggeriva di venire incontro a sindaci e assessori che non

svolgono il loro impegno amministrativo a tempo pieno,

raddoppiando le ore di permesso retribuito e stanziando uno

specifico fondo. L’esponente dem ha dunque accolto l’invito

dell’assessore a ritirare il suo testo.

Le dichiarazioni di voto finali sul ddl 15 hanno ribadito le

posizioni espresse nelle due giornate d’Aula. Honsell si ? detto

“assolutamente non convinto dalle motivazioni addotte dal

Centrodestra”, Marco Putto (Patto-Civica) ? convinto che “con la

nuova norma sul 40% le ammucchiate ci saranno comunque, al primo

turno di voto”, mentre Russo ha parlato di “ddl sgraziato, in

quanto cambia una legge che in Italia funziona da 30 anni”.

“Sono tutte disposizioni di buon senso”, ha replicato il

capogruppo della Lega, Antonio Calligaris, mentre Andrea Cabibbo

(FI), citando il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, esponente

dem favorevole al terzo mandato dei sindaci, ? convinto che “si

sia persa l’occasione di trovare punti di contatto”.

Dello stesso parere Mauro Di Bert, capogruppo di Fp (“Da parte

delle Opposizioni c’? stata totale chiusura a ogni dialogo”),

mentre Claudio Giacomelli, capogruppo di FdI, ha accennato “al

convitato di pietra di questa discussione: il terzo mandato per i

presidenti delle Regioni”, annunciando che “il mio partito si

prender? tutto il tempo necessario per riflettere assieme ai suoi

alleati sulla linea da prendere”.

Prima del voto finale, il governatore Massimiliano Fedriga ha

ribadito la posizione della coalizione di governo: “Questa non ?

una legge perfetta, ma cerca di correggere distorsioni che

esistono. Agiremo – ha annunciato – anche sulla legge elettorale

regionale a proposito della rappresentativit? in Consiglio

regionale, dove oggi c’? di fatto un premio di opposizione e non

di maggioranza”.

ACON/FA-fc

211807 MAR 24