Festa di San Giuseppe, la Santa Messa in ospedale sarà celebrata lunedì da Monsignor Corti

(AGENPARL) – sab 16 marzo 2024 Festa di San Giuseppe, la Santa Messa in ospedale sarà celebrata lunedì con un giorno di anticipo

Monsignor Corti si tratterà per un saluto con la Direzione e farà visita nei reparti

Ricorrenza da sempre molto sentita

Scritto da Paola Baroni, sabato 16 marzo 2024

Empoli – Si terrà con un giorno di anticipo, lunedì 18, la Santa Messa presso l’ospedale San Giuseppe in occasione della festività del 19 marzo. La cerimonia sarà officiata da Monsignor Giancarlo Corti, Vicario Generale della Arcidiocesi di Firenze ed è fissata per le 11.00 nella cappella dell’ospedale al piano terra, difronte alla Galleria. Come ogni anno l’invito è esteso a tutta la cittadinanza e al personale sanitario compatibilmente con l’attività lavorativa. All’appuntamento sono stati invitati tutti i parroci del Vicariato.