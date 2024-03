Selezione video Il Campiello – Stagione d’Opera e Balletto di Fondazione Arena al Teatro Filarmonico – dal 17 al 24 marzo

(AGENPARL) – ven 15 marzo 2024 Gentilissimi,

si segnala che per i servizi giornalistici dalla sera di domenica 17 marzo p.v. sarà possibile effettuare il download della selezione video relativa all’opera Il Campiello, terzo titolo della Stagione d’Opera e Balletto 2024 di Fondazione Arena, per la prima volta in scena al Teatro Filarmonico di Verona fino al 24 marzo, dal link seguente:

https://media.filmand.it/s/arena2024

password: stampa

Si ricorda che questo materiale è trasmissibile solo entro i limiti del diritto di cronaca fino ad un massimo complessivo di 3 minuti.

Trasmettiamo in allegato liberatoria, locandina e comunicato stampa.

A questo link la cartella stampa completa de Il Campiello con bozzetti, figurini, biografie e foto del cast

Per eventuali problemi tecnici è a vostra disposizione il service video di Fondazione Arena di Verona:

FILMAND

Produzioni Televisive

Via Leoncino, 9 – 37121 Verona VR

http://www.filmand.com

Un cordiale saluto,

Ufficio Stampa

_________________________________________________

Fondazione Arena di Verona

Via Roma 7/D, 37121 Verona – Italy

(ingresso da Via Manin 5 – 37122 Verona)

http://www.arena.it