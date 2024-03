(AGENPARL) – ven 15 marzo 2024 IMPRESE, OSNATO (FDI): AUMENTA IL RISCHIO DI DEFAULT, GOVERNO MELONI LAVORA PER RECUPERARE GAP

“I dati sulla probabilità di default delle imprese ci preoccupano: rivelano ancora una volta quanto siano stati disastrosi, per l’economia italiana, gli anni della pandemia con i Cinque Stelle e Conte al potere. Anche in questo caso, come per la devastazione dei conti pubblici, è difficile invertire la negatività di una gestione dissennata”. Lo dichiara Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze e responsabile economico di Fratelli d’Italia commentando i risultati del Credit Outlook 2024 di Cerved rating agency. “Il Governo Meloni sta facendo di tutto per invertire la tendenza per il futuro e la previsione di Cerved lo conferma, ma i numeri di oggi fotografano gli effetti del debito contratto nel periodo Covid, quando la maggioranza giallorossa creò l’illusione che tutti potessero ricevere liquidità a pioggia, trascurando le conseguenze economiche, sociali e anche psicologiche delle restrizioni”, prosegue l’esponente di FdI. “Nonostante un quadro internazionale molto difficile, cittadini e imprese andrebbero messi nelle condizioni di costruire da sé i propri successi. È per questo che la Bce dovrebbe tagliare i tassi, riconosciuti come un’altra causa di difficoltà per le aziende, anziché continuare con una politica monetaria così anti-italiana, in quanto contraria all’interesse della Nazione”, conclude Osnato.

